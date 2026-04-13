Olimpia: Expreso, con viento a favor

El Expreso (Olimpia) marcha con viento a favor, en busca de la conquista de la 48ª corona liguera y palpitando con una buena campaña en La Gran Conquista.

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El Decano lidiará el miércoles con el argentino Barracas Central, en el Defensores del Chaco, a las 21:00, después de su triunfo logrado en Chile sobre Audax Italiano por 2-0.

Las entradas aún disponibles cuestan 50.000 guaraníes en Graderías, 75.000 en Plateas, 150.000 en Vip Albirroja lateral y 500.000 en la zona central de la otra zona Plateas bajas.

El duelo internacional será arbitrado por el colombiano Andrés Rojas. Su compatriota David Rodríguez será en encargado del VAR.

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El entrenador franjeado, Pablo “Vitamina” Sánchez, anunció que recurrirá a la rotación para dar descanso a algunos titulares con vistas al superclásico del domingo contra Cerro Porteño, a disputarse en Sajonia, a las 17:30.

A diferencia de la Libertadores, en la que los dos mejores de cada llave acceden a los octavos de final, en la Sudamericana solo pasa directo el primero, mientras que el segundo juega un repechaje. Olimpia necesita ganar de local para situarse en la cima del Grupo G y de paso adjudicarse el plus de 150.000 dólares otorgado por cada victoria.

El más ganador del fútbol paraguayo viene de vencer a Rubio Ñu en Ciudad del Este por 2-0, por lo que el ambiente reinante en su plantel es inmejorable.