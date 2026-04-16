Olimpia: ¿Cuándo vuelve a jugar por la Copa Sudamericana?

Olimpia no pasó del 0-0 con Barracas Central de Juan Espínola y Rodrigo Morínigo, pero continúa firme en la cima de la tabla de posiciones del Grupo G de la Copa Sudamericana 2026. El Decano suma 4 puntos en dos fechas y lidera con una unidad de ventaja sobre Audax Italiano, que superó 2-1 a Vasco da Gama en Brasil y es escolta con 3.

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El certamen continental, al igual que la Copa Libertadores 2026, tendrá una pausa de una semana y volverá a la acción con la tercera ronda, la última de la primera rueda, en la semana del 28 de abril. En la misma, el Franjeado visitará a Vasco da Gama en Río de Janeiro: el partido será el jueves 30, a las 19:00, hora de Paraguay, en el São Januario.

Olimpia y el superclásico en el horizonte

Pero antes de afrontar el duelo contra el Almirante, el Rey de Copas de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez disputará dos encuentros del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay: el superclásico vs. Olimpia el domingo 19 de abril, a las 17:30, en el Defensores del Chaco y vs. Libertad en día y horario a confirmar (falta programar).