Olimpia: La tabla del Grupo G luego del empate con Barracas

Olimpia no pudo con Barracas Central en la segunda presentación en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. El Decano de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez, que había debutado con victoria 2-0 sobre Audax Italiano en el Bicentenario La Florida de Santiago, empató sin goles con el Guapo de los paraguayos Juan Espínola y Rodrigo Bogarín en el Defensores del Chaco de Asunción.

A pesar 0-0, el Franjeado continúa firme en la cima de la tabla de posiciones del Grupo G, pero desperdició la oportunidad de ampliar la ventaja sobre el rival de turno y Vasco da Gama, que un día antes había perdido 2-1 en el São Januario de Río de Janeiro. Con la combinación de resultados, los chilenos ocupan el segundo lugar, los argentinos, el tercero y los brasileños, el último.

Copa Sudamericana: La tabla del Grupo G

Copa Sudamericana: Solo el 1°, a octavos

Olimpia es líder con 4 puntos, uno más que Audax Italiano, escolta con 3 unidades; dos más con relación a Barracas Central, tercero con 2 y, tres con respecto a Vasco da Gama, último con 1. A diferencia de la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana clasifica al primero a los octavos de final, mientras que el segundo accede a los play-offs de octavos de final.