Olimpia
16 de abril de 2026 - 11:19

Olimpia: La tabla del Grupo G luego del empate con Barracas

El paraguayo Juan Espínola, arquero de Barracas, sostiene el balón durante el partido frente a Olimpia por la fecha 2 del Grupo G de la Copa Sudamericana 2026 en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.
El paraguayo Juan Espínola, arquero de Barracas, sostiene el balón durante el partido frente a Olimpia por la fecha 2 del Grupo G de la Copa Sudamericana 2026 en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.Fernando Romero

Olimpia empató sin goles con Barracas en la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.

Por ABC Color

Olimpia no pudo con Barracas Central en la segunda presentación en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. El Decano de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez, que había debutado con victoria 2-0 sobre Audax Italiano en el Bicentenario La Florida de Santiago, empató sin goles con el Guapo de los paraguayos Juan Espínola y Rodrigo Bogarín en el Defensores del Chaco de Asunción.

A pesar 0-0, el Franjeado continúa firme en la cima de la tabla de posiciones del Grupo G, pero desperdició la oportunidad de ampliar la ventaja sobre el rival de turno y Vasco da Gama, que un día antes había perdido 2-1 en el São Januario de Río de Janeiro. Con la combinación de resultados, los chilenos ocupan el segundo lugar, los argentinos, el tercero y los brasileños, el último.

Copa Sudamericana: La tabla del Grupo G

La tabla de posiciones del Grupo G de la Copa Sudamericana 2026.
La tabla de posiciones del Grupo G de la Copa Sudamericana 2026.

Copa Sudamericana: Solo el 1°, a octavos

Olimpia es líder con 4 puntos, uno más que Audax Italiano, escolta con 3 unidades; dos más con relación a Barracas Central, tercero con 2 y, tres con respecto a Vasco da Gama, último con 1. A diferencia de la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana clasifica al primero a los octavos de final, mientras que el segundo accede a los play-offs de octavos de final.