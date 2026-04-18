Polideportivo
18 de abril de 2026 - 18:54

En un partidazo Cerro Porteño y Olimpia igualan 3-3 en el arranque de la Liga Preimum

Cerro Porteño y Olimpia igualaron 3-3 en el arranque de la primera fecha de la Liga Premium.
Cerro Porteño y Olimpia igualaron 3-3 en el arranque de la primera fecha de la Liga Premium.

Cerro Porteño y Olimpia, en un encuentro no apto para cardíacos, empataron 3-3 en el cierre de la primera fecha de la Liga Premium de Futsal que se disputó este sábado en el Comité Olímpico Paraguayo (COP).

Por David Rolón

El encuentro, cargado de intensidad y emociones, tuvo un primer tiempo donde los arqueros fueron grandes protagonistas, sosteniendo el cero en sus porterías pese a la dinámica y las constantes llegadas de ambos equipos.

En la segunda mitad se desató la lluvia de goles. Olimpia golpeó primero con el tanto de Marcos Solís al 1’20”, pero la respuesta de Cerro no tardó en llegar con Diego Poggi, quien igualó a los 2’26”.

El Decano volvió a ponerse en ventaja mediante Marcos Giménez a los 3’13”, aunque nuevamente Poggi apareció para empatar a los 4’52”.

El trámite siguió siendo frenético y Solís volvió a adelantar a Olimpia con el 3-2 a los 6’58”, pero cuando parecía que la victoria quedaba en manos franjeadas, Gonzalo Agüero selló el 3-3 definitivo a los 8’05”, desatando la euforia en un duelo no apto para cardíacos.

Así, el clásico del futsal paraguayo dejó un espectáculo de alto nivel en el arranque del campeonato, con ambos equipos mostrando credenciales de candidatos.

Otros marcadores

El viernes

Stars Club 4-3 de Mayo 4

San Cristóbal 3-Coronel Escurra 1

Afemec 7-Sol Campoalto 1

Recoleta FC 5-Presidente Hayes 1