Rodrigo Nogués y la lesión de Richard Sánchez en Olimpia

Olimpia partió a Buenos Aires para enfrentar el miércoles a Barracas Central por la fecha 4 de la Copa Sudamericana 2026. Luego de conquistar el torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay, el Decano disputa un partido muy importante en el certamen continental. El viaje del plantel fue sin Richard Sánchez, quien no está a disposición de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez.

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Antes de partir con destino a la capital argentina, Rodrigo Nogués confirmó el tiempo de baja de Sánchez, quien había sufrido una lesión muscular en el empate 1-1 con Sportivo Ameliano el día de la consagración local. “Son diez más o menos. Cuando esté el estudio vamos a saber bien”, expresó el presidente a ABC TV en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi de Asunción.

Las otras bajas de Olimpia vs. Barracas

“Tenemos cuatro bajas que son de público conocimiento que son Mateo (Gamarra), Hugo (Sandoval), Huguito (Quintana) y Richard (Sánchez)”, comentó Nogués antes de ingresar a la terminal aérea. Además de Richard Sánchez, el entrenador argentino no cuenta con Mateo Gamarra, Hugo Quintana y Hugo Sandoval, quien sufren dolencias musculares y ni siquiera fueron convocados.