Tras la conquista del Apertura, Olimpia se mete de lleno en la Copa Sudamericana

En la primera rueda de la Copa Sudamericana se dieron los tres resultados posibles para Olimpia. Victoria sobre Audax Italiano en Chile 2-0, empate con Barracas Central 0-0, en Asunción y derrota contra Vasco da Gama en Brasil por 3-0.

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El Decano paraguayo necesita ganar para escalar en el Grupo G, en el que marcha tercero con 4 puntos, por diferencia de goles, por debajo de Vasco y Audax que tienen la misma cosecha. En la última colocación de encuentra Barracas, con 3. Una llave por demás comprimida.

El estadio Florencio Solá, de Banfield, albergará el encuentro, marcado para las 21:00, con la conducción arbitral del uruguayo Andrés Matonte. Su compatriota, Christian Ferreyra, estará a cargo del VAR.

La obtención con anticipación del cetro del Apertura 2026 genera un ambiente festivo en el Rey de Copas, aunque el nivel futbolístico del equipo estará causando cierta preocupación al técnico Pablo “Vitamina” Sánchez, ya que en las tres últimas presentaciones se dieron dos derrotas y un empate, con siete goles recibidos por un elenco que se caracterizaba por su sobriedad defensiva, comenzando por el arquero Gastón Olveira.

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El conductor del Expreso cuenta con el retorno del capitán Richard Ortiz, quien no pudo participar del choque dominical contra Ameliano por acumulación de tarjetas amarillas. El también mediocampista Richard Sánchez no forma parte de la expedición, por lesión.

Otras ausencias franjeadas son Hugo Sandoval, Hugo Quintana, Mateo Gamarra y Juan Ángel Vera, quienes también se encuentran bajo cuidado médico.