Olimpia
07 de mayo de 2026 a la - 00:34

Cómo queda el Grupo G de la Sudamericana con el triunfo de Olimpia sobre Barracas Central

Olimpia definirá sus últimos dos encuentros de local en la Copa Sudamericana con grandes chances de clasificación.
Olimpia definirá sus últimos dos encuentros de local en la Copa Sudamericana con grandes chances de clasificación.000918+0000 JUAN MABROMATA

Olimpia dio el golpe en Buenos Aires al vencer de remontada a Barracas Central 2-1. Con el triunfo del Decano cómo queda la tabla del Grupo G de la Copa Sudamericana.

Por David Rolón

Olimpia con el triunfo sobre Barracas suma 7 unidades en la tabla del Grupo G de la Sudamericana igualando con Vasco da Gama que está por encima por diferencia de goles.

La tabla del Grupo G donde Olimpia y Vasco tienen 7 puntos.
La tabla del Grupo G donde Olimpia y Vasco tienen 7 puntos.

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Olimpia tiene la gran ventaja las últimas dos fechas en el que jugará de local, el miércoles 20 de mayo a las 19:00, recibirá a Vasco da Gama, mientras que cerrará la fase de grupos, el miércoles 27 de mayo, a las 21:30, ante Audax Italiano, ambos encuentros en el estadio Defensores del Chaco.