Cómo queda el Grupo G de la Sudamericana con el triunfo de Olimpia sobre Barracas Central

Olimpia con el triunfo sobre Barracas suma 7 unidades en la tabla del Grupo G de la Sudamericana igualando con Vasco da Gama que está por encima por diferencia de goles.

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Olimpia tiene la gran ventaja las últimas dos fechas en el que jugará de local, el miércoles 20 de mayo a las 19:00, recibirá a Vasco da Gama, mientras que cerrará la fase de grupos, el miércoles 27 de mayo, a las 21:30, ante Audax Italiano, ambos encuentros en el estadio Defensores del Chaco.