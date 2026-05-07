El picante posteo de Olimpia tras vencer a domicilio a Barracas Central

Tras una ida accidentada y un trámite de vuelta donde el local intentó “embarrar” la cancha desde el primer minuto, el conjunto franjeado demostró que la lección estaba aprendida. Olimpia no cayó en la trampa del juego brusco, se plantó con carácter y recordó por qué su escudo tiene un peso histórico en el continente.

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El éxtasis llegó en el suspiro final. Cuando el empate parecía inamovible, el volante Alex Franco desenfundó un derechazo que tuvo una colocación magistral cuando se cumplía el tiempo reglamentario para depositar el esférico al costado derecho del guardameta paraguayo Juan Espínola, sentenciar el partido y desatar la locura en la parcialidad visitante, que acudió en gran masa para apoyar al equipo.

⚽️¡SOBRE EL FINAL! Álex Franco, con un remate colocado, anotó el gol con el que Olimpia terminó venciendo a Barracas Central.



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La “picante” respuesta en redes: ¿Quién es el más guapo?

Minutos después del pitazo final, la cuenta oficial del club no dejó pasar la oportunidad de responder al estilo de juego del rival. Haciendo un juego de palabras con el apodo de Barracas Central (El Guapo), el club publicó una fotografía de los goleadores de la noche, Fernando Cardozo y Alex Franco, acompañada de una frase fulminante: “Nosotros fuimos más guapos”.

Nosotros fuimos más guapos.



🤳🏻 ¡𝐁𝐮𝐞𝐧𝐚𝐬 𝐍𝐨𝐜𝐡𝐞𝐬, 𝐎𝐥𝐢𝐦𝐩𝐢𝐬𝐭𝐚𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐌𝐮𝐧𝐝𝐨! 👑🌎 pic.twitter.com/XUUnfkiuxa — Club Olimpia (@elClubOlimpia) May 7, 2026

Una “final” por el liderato en Sajonia

Con este triunfo vital, el “Decano” se afianza con firmeza en la segunda posición del Grupo G de la Copa Sudamericana 2026. Sin embargo, el equipo comandado por Pablo “Vitamina” Sánchez, con 7 puntos suma la mayor cantidad de unidades que el líder de la zona, Vasco da Gama, que será su próximo adversario. La mirada ya está puesta en el próximo gran desafío: recibir en casa al “Gigante de la Colina”. El conjunto brasileño llega como líder tras vencer a Audax Italiano en Chile, pero tendrá que revalidar esa posición en el Defensores del Chaco, donde Olimpia buscará dar el zarpazo final para quedarse con la cima del grupo ante su gente.