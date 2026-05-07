Rodrigo Nogués, mano a mano con ABC: “Dimos un paso más en buscar la clasificación”

Olimpia remontó y derrotó 2-1 a Barracas Central en un partido muy importante por la fecha 4 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. El Decano volvió al triunfo en el certamen continental, es segundo en la tabla de posiciones del Grupo D y depende de sí mismo para avanzar a los octavos de final. En el día después, el presidente habló en exclusiva con ABC.

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“Muy contento, los muchachos se dieron del todo, hicieron un laburazo, dejaron el alma en la cancha y pudieron revertir un resultado que empezó adverso al comienzo”, expresó Rodrigo Nogués en el mano a mano con Ariel Insfrán en el hotel de concentración en Buenos Aires. “Dimos un paso más en buscar la clasificación para pasar la ronda”, puntualizó el titulares del Rey de Copas.

“Sabíamos que iba a ser un partido áspero. Barracas se caracteriza por un juego difícil, por un juego que ensucia la cancha y bueno, por suerte se preparó bien, los muchachos más allá de que hemos trabado en un muy buen juego, yo creo que uno de nuestros mejores partidos en el año, también contrarrestaron con mucho carácter eso”, finalizó Nogués el análisis sobre la victoria.

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Rodrigo Nogués: “Una semana redonda”

‘Coto’ destacó la semana del Franjeado, que el domingo había conquistado el torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. “Una semana redonda. Lo importante es que enseguida cambiamos el chip, después de lograr el campeonato el equipo no se relajó y dio todo”, comentó previo al regreso a Asunción a tres días de enfrentar al San Lorenzo por el campeonato.

“Seguramente van a descansar algunos contra San Lorenzo, pero bueno, estamos ya pensando en terminar bien el campeonato local, el otro partido que queda y en meterle con todo, con los dos partidos locales de la Copa”, cerró Nogués en referencia a los duelos frente a Vasco da Gama y Audax Italiano por las fechas 5 y 6 del cuadro principal de la competencia continental.