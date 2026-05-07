Juan Fernando Alfaro: “Sentíamos la necesidad de rectificarnos en el torneo internacional”

El volante argentino Juan Fernando Alfaro se convirtió en una pieza de equilibrio fundamental en el esquema de Pablo “Vitamina” Sánchez. Tras la victoria 2-1 sobre Barracas Central en el estadio Florencio Solá, el mediocampista compartió sus sensaciones sobre un partido que exigió tanto fútbol como temple.

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El peso de la jerarquía internacional

Para Alfaro, el triunfo tuvo un sabor especial. No solo por la dificultad del rival, sino por el compromiso de trasladar el buen presente del torneo doméstico al plano continental, especialmente tras los últimos tropiezos fuera de casa. “Sabíamos que era un equipo difícil, como dijimos antes del partido, un equipo duro, pero bueno, lo supimos llevar, supimos levantar un resultado negativo. Veníamos de ser campeones en el torneo local y sentíamos la necesidad de rectificarnos en el torneo internacional, y bueno, lo hicimos y la verdad que fue un lindo resultado”.

Plantarse en un trámite “picante”

El encuentro estuvo marcado por la pierna fuerte y los constantes roces, especialmente en una primera mitad donde el juego se interrumpió con frecuencia. Alfaro explicó cómo el plantel logró mantener la cabeza fría para no sucumbir ante la propuesta física del “Guapo”. “No, yo creo que lo que propone el rival, nosotros nos vamos adaptando. Creo que lo supimos jugar, en un momento se picó de más por ahí, pero lo supimos llevar a cabo y creo que lo hicimos bien y terminamos llevando un buen resultado”.