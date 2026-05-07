“Vitamina” Sánchez: “Por producción de juego, fuimos justos ganadores”

Olimpia pisó fuerte en el Florencio Solá. El 2-1 ante Barracas Central no solo significó tres puntos de oro en la Copa Sudamericana, sino la confirmación de que el equipo de Pablo “Vitamina” Sánchez sabe sufrir y, sobre todo, sabe jugar. Tras el pitazo final y con la adrenalina a flor de piel, el estratega argentino analizó la victoria que deja al Decano compartiendo el liderato del Grupo G, junto al Vasco da Gama de Brasil.

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Para el argentino, el mayor obstáculo no era solo el “Guapo”, sino la gestión emocional de un plantel que viene de tocar el cielo con las manos en el torneo doméstico. “La verdad que muy contento con el equipo. Yo les decía antes del partido que hoy nos tocaba jugar un partido muy difícil; no solamente por el rival y por la propuesta del rival —que es un equipo que te pone las cosas de maneras complicadas todo el tiempo, un equipo muy férreo, muy luchador—, sino que era un tema nuestro. Salimos campeones hace muy poquito y poder sacarnos eso de la cabeza, poder cambiar el chip para lo que es Copa Sudamericana y poder revertir la mala imagen que dejamos en Brasil hace muy poquito, era muy importante por un montón de cosas”.

Formas y justicia en el resultado

Más allá de la tabla de posiciones, donde Olimpia ahora acecha la cima junto a Vasco da Gama, al DT le sedujo el “cómo” se consiguieron los goles de Fernando Cardozo y Alex Franco. “Bueno, ganó Vasco da Gama; sabíamos que había ganado Vasco de visita en Santiago y hoy era muy importante sacar un buen resultado, y lo logramos. Pero lo que más me satisface es la manera en que se ganó: el equipo con una propuesta muy ofensiva, de mucha posesión, de paciencia por momentos... Los dos goles son jugadas bien elaboradas. En definitiva, me da la sensación que, por producción de juego, fuimos justos ganadores”.

La batalla física: “No nos dejamos pasar por arriba”

El encuentro en el sur de Buenos Aires fue una guerra de nervios y roces. “Vitamina” destacó que sus jugadores no rehuyeron al contacto, pero mantuvieron la cabeza fría para no terminar con bajas. “No nos queríamos dejar pasar por arriba, solamente eso. Con el cuidado de que no nos echen a nadie, tratamos de estar a la altura de la propuesta del rival; desde la propuesta del rival queríamos estar a la altura y, después, estaba lo otro: que era tratar de jugar bien al fútbol. Por eso, el partido desde todo punto de vista fue muy bueno. No logramos nada, como les dije a los jugadores, porque tenemos que seguir peleando por esta clasificación, pero sí dimos un paso importante”.

Paciencia vs. Frontalidad

Al ser consultado sobre las diferencias respecto al duelo de ida en Asunción, Sánchez subrayó la madurez táctica para no caer en el pelotazo intrascendente. “Yo creo que en Asunción también fuimos superiores y sostengo que hicimos una propuesta, por lo menos, de querer ganar el partido. Hoy no quería que el equipo en el segundo tiempo, producto del apuro y el nerviosismo, haga lo que hizo en Asunción, que fue jugar mucho frontal. Lo logramos; el equipo tuvo paciencia. Teníamos que ir por las bandas; jugar por adentro no iba a ser fácil en el día de hoy porque ellos meten mucha gente y gente que tiene oficio. Entonces, había que tener paciencia y desequilibrar por las bandas, y así llegaron los dos goles”.

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El “factor” Fernando Cardozo, la sorpresa en el once titular

Finalmente, el técnico explicó por qué apostó por la titularidad de Cardozo, quien terminó siendo el encargado de abrir el camino hacia la victoria. “La idea de Fer es justamente: en un partido donde encontramos que el rival es un rival muy agresivo, necesitábamos un jugador agresivo como Fer. Agresivo en el buen sentido; estos jugadores valientes que ponen pierna fuerte, que no se amedrentan. Entonces, creíamos que Fer podía transmitir cosas importantes al resto del equipo. Tuvimos la fortuna —él particularmente, bienvenido para nosotros— que tuvo la posibilidad de hacer el primer gol”.