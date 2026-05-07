“Vitamina” ubica el triunfo ante Barracas como uno de los mejores del semestre

Las claves de la remontada: Paciencia y puntos altos

Al ser consultado sobre si este triunfo se ubica entre lo mejor del semestre, el DT no dudó en ponerlo en el podio, resaltando el camino elegido para dar vuelta el resultado. “Sí, yo le dije lo mismo a los jugadores. Y por el hecho de ir perdiendo con un equipo que se defiende bien —imagínense que se defiende bien cuando van empatando, cuando van ganando es dificilísimo poder revertir—, y nosotros pudimos revertir esa situación, pero sobre todo por el camino que elegimos para revertir esa situación: que fue la de un equipo valiente, paciente, que no bajó nunca la intensidad”.

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El argentino profundizó en el rendimiento individual, destacando que el funcionamiento colectivo rozó la perfección en todas las líneas: “Y cuando uno revisa los jugadores, casi todos estuvieron en puntos altísimos: los dos centrales jugaron bárbaro, los laterales igual; los laterales fueron dos atacantes más permanentemente, los volantes hicieron un desgaste tremendo, los extremos fueron determinantes. Los que entraron lo hicieron muy bien, los cambios le hicieron bien, le dieron frescura al equipo; así que hoy redondeamos una jornada muy, muy buena”.

La rotación como bandera: “Todos son importantes”

Con el liderato exclusivo del Grupo G en la mira y la doble competencia a cuestas, el entrenador franjeado dejó en claro que la seguidilla de partidos obligará a dar descanso a los futbolistas con más carga de minutos, confiando plenamente en la profundidad de su plantel. “Probablemente descansen algunos jugadores que vienen llevando muchísimos minutos. Entonces cuando uno ve el equipo de hoy, probablemente no tiene nada que ver con el equipo que jugó con Sportivo Ameliano. La rotación se nota menos cuando se gana; cuando se pierde, la rotación es enorme”.

Para cerrar, “Vitamina” sacó pecho por el rendimiento de aquellos que no suelen ser titulares indiscutidos, pero que rinden cuando el equipo los necesita: “Hoy hicimos un montón de rotación y ganamos, y vamos a seguir porque, al final, o de alguna manera, todos los jugadores me han demostrado en el camino que son importantes. Hoy apareció Thiago nuevamente y confío plenamente en ellos, en el que le toque. Entonces, la sensación es que, rotemos o no rotemos, el equipo que salta a la cancha es un equipo muy competitivo y lo vienen demostrando partido a partido”.