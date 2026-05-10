Más de 12.000 entradas vendidas para Olimpia vs. Vasco da Gama

Vasco da Gama lidera el Grupo G de la Copa Sudamericana con 7 puntos. Olimpia está segundo, con la misma cosecha. Por ese motivo la importancia del partido de la quinta fecha, a desarrollarse el miércoles 20 del presente mes, en el Defensores del Chaco, a las 19:00.

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El chileno Audax Italiano se encuentra tercero, con 4 unidades, mientras que el argentino Barracas Central cierra la llave, con 3.

En este torneo, que tiene como eslogan La Gran Conquista, solo los primeros de cada serie avanzan de forma directa a los octavos de final. Los ubicados en la segunda posición deberán jugar un repechaje contra los que quedan terceros en la Copa Libertadores.

Las localidades para el choque entre en Decano paraguayo y el Gigante de la Colina fueron puestas a disposición solamente para los socios. A partir de este lunes, la afición en general podrá disponer de los tickets, que oscilan entre 30.000 y 250.000 guaraníes.