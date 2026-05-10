El torneo Apertura no se detiene y este domingo el Defensores del Chaco será el escenario de un choque con matices contrapuestos. A partir de las 17:45, el ya consagrado campeón, Olimpia, se mide ante un Sportivo San Lorenzo urgido de puntos y con aire renovado en el banco. El arbitraje estará bajo la lupa de Derlis Benítez, quien contará con el apoyo técnico de Fernando López desde la cabina del VAR.

Un estreno de fuego para Duarte

La principal novedad en el conjunto universitario es el debut de Troadio Duarte. El estratega toma las riendas del equipo como el tercer técnico en lo que va de la temporada (tras los ciclos de Sergio Orteman y Julio César Cáceres), con la difícil misión de enderezar el rumbo. Para su bautismo de fuego, el villarriqueño prepara un esquema ambicioso y ofensivo, buscando dar el golpe y amargarle la tarde al monarca.

El “Decano” y el plan rotación

Por el lado de Para Uno, Pablo “Vitamina” Sánchez moverá la pizarra. Debido al desgaste físico que implica la doble competencia entre el plano local y la Copa Sudamericana, el DT dará descanso a los referentes habituales. Sin embargo, el “Expreso” no pierde potencia: el once alternativo estará plagado de figuras que tienen pocos minutos y ven en este partido la oportunidad de oro para demostrarle al conductor franjeado que están listos para pelear por la titularidad.

San Lorenzo vs. Olimpia: minuto a minuto en vivo

31′ Chalá, el primer amonestado

El lateral ecuatoriano de Olimpia, Aníbal Chalá se convierte en el primer amonestado del partido, tras derribar en la disputa a Axel Galeano, con un “hombro contra espalda”. Seguilo en vivo por ABC TV Paraguay en YouTube

20’ El “duelo de uruguayos” encendió el área

El asedio del Decano no dio tregua. En una jugada que parecía diluirse por el sector izquierdo, la insistencia de Alex Franco permitió limpiar la acción para ceder el balón a la frontal del área. Allí apareció Alejandro Silva, quien sin dudarlo empalmó un derechazo furibundo de primera intención. El duelo de compatriotas se lo llevó momentáneamente Federico Cristóforo, quien con una gran reacción se recostó sobre su poste derecho para repeler el disparo. Sin embargo, el rebote quedó corto y a merced de Carlos Sebastián Ferreira; el delantero, falló en la definición y envió su remate por encima del larguero. Seguilo en vivo por ABC TV Paraguay en YouTube

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17’ La réplica del “Rayadito”

San Lorenzo no se quedó de brazos cruzados y respondió con una contra punzante. Todo nació de la recuperación de Bruno Piñatarez en campo propio; el mediocampista proyectó un centro rasante desde el sector izquierdo que atravesó toda la zona de peligro sin encontrar resistencia. El balón le quedó servido a Axel Galeano, quien ensayó un remate de primera intención, pero el impacto fue defectuoso: el esférico se escurrió lentamente apenas desviado del poste izquierdo custodiado por Gastón Olveira. Seguilo en vivo por ABC TV Paraguay en YouTube

15′ “Sebas” Ferreira avisó en el arranque

Llegando al primer cuarto de hora, el Decano logró sacudirse la modorra y generó su primera llegada de verdadero peligro. La jugada nació en los pies de Rodrigo Pérez, quien divisó a Carlos Sebastián Ferreira recostado por la banda izquierda. El ariete recibió, se perfiló y, pese al cierre desesperado de Luis Fernando Cáceres, logró sacar un potente zurdazo que terminó impactando de lleno en el pecho del portero Federico Cristóforo, quien evitó la caída de su arco de milagro. Seguilo en vivo por ABC TV Paraguay en YouTube

17:45 ¡Comienza el partido en Sajonia!

Sportivo San Lorenzo y Olimpia ya juegan en Sajonia, en el encuentro correspondiente a la vigésima ronda del torneo Apertura 2026, que se juega en el estadio Defensores del Chaco, que cuenta con una escasa presencia de público tras la consagración franjeada en la fecha anterior. Seguilo en vivo por ABC TV Paraguay en YouTube

17:00 Olimpia, con equipo confirmado

El entrenador franjeado, Pablo Vitamina Sánchez presentará el siguiente equipo para enfrentar al Sportivo San Lorenzo: Gastón Olveira; Lucas Morales, Juan Ángel Vera, Gustavo Vargas y Aníbal Chalá; Alejandro Silva, Rodrigo Pérez y Alex Franco; Rubén Lezcano, Carlos Sebastián Ferreira y Tiago Caballero. Seguilo en vivo por ABC TV Paraguay en YouTube

📋 𝐓𝐈𝐓𝐔𝐋𝐀𝐑𝐄𝐒 🆚️ Sportivo San Lorenzo en el Estadio ueno Defensores del Chaco.



¡Vamos, Rey de Copas! ⚔️ pic.twitter.com/zeFhBkShoM — Club Olimpia (@elClubOlimpia) May 10, 2026

17:00 San Lorenzo, con once definido

El conductor “rayadito”,TroadioDuarte anuncia el siguiente once para medirse en su estreno con Olimpia: Federico Cristóforo; Leandro Esteche, Luis Fernando Cáceres, Alexis Doldán y Daniel Meza; Axel Galeano, Aldo Quiñónez, Bruno Piñatarez e Iván Torres; Alex Álvarez y Cristian Colmán. Seguilo en vivo por ABC TV Paraguay en YouTube

Estos son los elegidos para defender nuestros colores esta tarde frente al Club Olimpia ⚽🇦🇹



Titulares y suplentes listos para dejarlo todo en la cancha.



¡Vamos Rayadito, jugamos todos! 💪🏼#orgullosamenterayadito #elclubdemiciudad pic.twitter.com/84XqEtvZak — Club Sportivo San Lorenzo (@san_lorenzo1930) May 10, 2026

18:45 El probable equipo de Olimpia para el duelo contra San Lorenzo

Olimpia, anticipado campeón del Apertura 2026, enfrentará en la tarde de este domingo al Sportivo San Lorenzo, en el estadio Defensores del Chaco, a las 17:45. En este material les presentamos la probable formación de Pablo “Vitamina” Sánchez.

18:30 Árbitros designados para la vigésima ronda del torneo Apertura 2026

Con el título ya en las vitrinas de Para Uno, la Comisión de Árbitros de la APF oficializó a los encargados de impartir justicia en la antepenúltima jornada. Olimpia estrenará su corona en el Defensores, mientras que Cerro Porteño buscará blindar el subcampeonato en Barrio Obrero.

18:15 Troadio Duarte asume el mando en un San Lorenzo al borde del abismo

El estratega villarriqueño llega a la Ciudad Universitaria con la titánica tarea de enderezar el rumbo que le permita salvar la categoría. Tras un breve paso por la División Intermedia, Troadio Duarte se convierte en el cuarto entrenador de un “Rayadito” que busca el milagro de la permanencia.

18:00 Olimpia golpea sobre el final a Barracas de visitante e iguala con Vasco en puntos

Olimpia hizo un gran despliegue para vencer de remontada sobre la hora a Barracas Central por 2-1 en la cuarta fecha del Grupo G de la Copa Sudamericana. El Decano suma 7 unidades en la tabla e iguala con Vasco Da Gama a falta de dos fechas del cierre de la fase de grupos.

17:45 Un paraguayo en el equipo ideal de la semana en la Sudamericana

La cuarta fecha de la Copa Sudamericana dejó un saldo sumamente positivo para los representantes paraguayos. Mientras Olimpia selló una remontada épica en territorio argentino, Recoleta FC resistió ante el Santos de una leyenda mundial. El gran desempeño guaraní fue ratificado por la Conmebol, que incluyó a Fernando Cardozo en el equipo ideal de la semana.

17:30 El 2026 de Olimpia, de la mano de “Vitamina” Sánchez

Campeón anticipado del torneo Apertura y en punta compartida con Vasco da Gama en la Copa Sudamericana, la marcha del 2026 de Olimpia, de la mano del director técnico argentino Pablo “Vitamina” Sánchez, que tiene como prioridad el paso a los octavos de final de La Gran Conquista.

17:15 “Vitamina” ubica el triunfo ante Barracas como uno de los mejores del semestre

El estratega de Olimpia, Pablo “Vitamina” Sánchez destacó la valentía de sus dirigidos para dar vuelta el marcador en el Florencio Solá. “Fuimos un equipo paciente que no bajó nunca la intensidad”, afirmó el DT, quien además adelantó que mantendrá la rotación para completar el calendario del torneo Apertura tras conquistar el título.

17:00 ¡Olimpia es campeón del torneo Apertura 2026 y conquista su estrella liguera #48!

Olimpia se proclamó campeón anticipado del torneo Apertura 2026 con su empate de este domingo contra Sportivo Ameliano 1-1, en el Defensores del Chaco. La estrella liguera 48 franjeada llega de la mano del entrenador argentino Pablo “Vitamina” Sánchez, con una regularidad que no la tuvo ningún otro equipo.