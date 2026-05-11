Alejandro Silva: “Una oportunidad que la teníamos que aprovechar”

Pese a que el clima en Para Uno es de festejo por la reciente obtención del título, la derrota ante el Sportivo San Lorenzo caló hondo en los jugadores que buscaban ganar terreno en la consideración del técnico. Alejandro Silva, uno de los líderes del vestuario de Olimpia, dio la cara tras el encuentro y fue tajante al analizar la actuación del equipo alternativo.

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Una oportunidad que se escapó

El charrúa reconoció que este partido era una vitrina fundamental para aquellos futbolistas que no vienen sumando la cantidad de minutos deseada en el torneo principal. Sin rodeos, el charrúa expresó el sentir del grupo. “Triste, la verdad muy triste, porque no conseguimos el resultado. Muchos jugadores de los que nos tocó jugar hoy tuvimos la oportunidad, algunos de arrancar de titular; una oportunidad que la teníamos que aprovechar porque, bueno, queremos jugar, queremos demostrar también. Y nada, no se nos dio. Me pone mal porque queríamos dar una alegría más a la gente y para nosotros también”.

Posesión sin claridad

Al ser consultado sobre el desarrollo del juego, el polivalente jugador analizó la falta de profundidad del equipo, admitiendo que el dominio del balón no se tradujo en peligro real para el arco rival. “No sé si no tuvimos tanto la posesión; capaz que confundimos un poquito la manera. El primer tiempo creo que tuvimos mucho la pelota, capaz que mucho más para adelante, un poco más impreciso también, no sé la verdad bien qué fue lo que pasó; pero nada, un mal resultado y triste por eso”.