Pablo Sánchez: “Esperaba más de algunos que se juegan una posibilidad a futuro”

Olimpia, el flamante monarca del fútbol paraguayo, dejó una imagen descolorida en su última presentación. Tras la caída ante el colista Sportivo San Lorenzo, el entrenador Pablo “Vitamina” Sánchez fue tajante al analizar el rendimiento de aquellos futbolistas que tenían la oportunidad de demostrar que pueden ser piezas clave en el esquema titular.

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Un mensaje directo sobre el futuro del plantel

Sánchez fue claro al señalar que, aunque el equipo ya es campeón, el nivel mostrado por algunos nombres individuales estuvo lejos de las expectativas, especialmente pensando en el armado del plantel para el segundo semestre. “Esperaba otra cosa. Esperaba poder ver un equipo, sobre todo, con más ganas de ganar el partido. Y no todos hicieron un mal partido porque, la verdad, es que algunos hicieron un buen partido y es satisfactorio; ahora, sigo esperando que algunos reaccionen porque los vamos a necesitar bien para lo que queda”.

Sin lugar para el conformismo

Para el estratega argentino, haber conquistado el Apertura no es licencia para bajar la guardia. De cara al inicio del torneo Clausura y la competencia internacional, el DT exigió mantener el hambre de gloria. “Yo no quiero ganar el Clausura... no quiero conformarme con lo que logramos y esperar a que llegue el 2027 y esperar para jugar la Copa Libertadores. No. Nosotros tenemos que volver a ser competitivos y tratar de ganar todo lo que tengamos por delante; pero, claramente, no es el camino lo que mostramos hoy”.

La advertencia: “Se juegan una posibilidad a futuro”

Uno de los puntos más álgidos de la conferencia fue cuando se refirió a los jugadores que han ido perdiendo terreno en el once inicial. Sánchez recordó que no son debutantes, sino futbolistas que fueron parte importante del proceso: “Sí, yo esperaba más de algunos que se juegan una posibilidad a futuro, entonces, es ahora. Son partes del equipo campeón; tampoco es que los que jugaron no habían jugado nunca... todos en algún momento fueron titulares de este equipo campeón. Sí, en el camino por ahí fueron perdiendo chances, pero todos fueron en algún momento titulares e importantes”.

Análisis de la ineficacia ofensiva

Finalmente, el entrenador profundizó en los errores tácticos y técnicos que impidieron que Olimpia rompiera el cerco defensivo del “Rayadito”, calificando el trabajo ofensivo como “deficiente”. “En líneas generales, el equipo fue deficiente, sobre todo en ofensiva cuando el rival decidió darnos espacio y teníamos la pelota. Entonces, fuimos deficientes a la hora de generar el peligro suficiente; y cuando lo generamos —que no fue tampoco tanto—, fuimos ineficaces para definir. En definitiva, a mí me sirve el partido de hoy para sacar conclusiones”.