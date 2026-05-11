Pablo Sánchez: “Esperaba otra cosa, también en estos partidos hay que demostrar jerarquía”

El Olimpia, reciente campeón del fútbol paraguayo no pudo con el colista, y el resultado dejó heridas abiertas en el cuerpo técnico. Tras el 1-0 sufrido ante el Sportivo San Lorenzo, Pablo “Vitamina” Sánchez compareció ante los medios con un tono reflexivo pero contundente, dejando claro que el rendimiento mostrado en el Defensores del Chaco dista mucho de la jerarquía que exige la camiseta franjeada.

Lea más: San Lorenzo derrota al relajado Olimpia en Sajonia

Conclusiones y decisiones de cara al segundo semestre

Para el estratega argentino, más allá de los puntos perdidos, el partido funcionó como un termómetro para lo que viene. Sánchez fue directo al señalar que este rendimiento podría pesar en el armado del plantel para la segunda mitad del año. “Nos sirve para evaluar; hoy vamos sacando, de alguna manera, algunas conclusiones porque nosotros vamos a tener que tomar decisiones dentro de muy poquito. Lo de hoy nos va clarificando un poco también el panorama, de acuerdo a lo que vamos a necesitar de cara al segundo semestre y a todas las exigencias que se nos vienen por delante”.

Un análisis crudo: “Sensación entre rara y fea”

Aunque las estadísticas de posesión y llegadas favorecieron al Decano, “Vitamina” no se dejó seducir por los números. El DT fue implacable con el funcionamiento colectivo y la falta de fluidez en el juego: “El partido fue muy malo, muy malo; y no porque lo perdimos. Esto estaría siendo exactamente lo mismo si hubiéramos empatado 0 a 0, porque al final la mano termina siendo un accidente, incluso, si nosotros hacemos un análisis de la tenencia de la pelota y las situaciones de gol creada, superamos al rival desde ese lugar; pero me queda una sensación rara —lo voy a volver a ver el partido, se lo dije recién a los jugadores—, entre rara y fea”.

El reclamo de jerarquía

Sánchez recordó que, aunque el título ya esté en las vitrinas, la responsabilidad de representar al club sigue vigente, tanto por la tabla acumulada como por el respeto a la afición que se hizo presente: “Esperaba otra cosa porque también en estos partidos hay que demostrar jerarquía. Cuando se juega por los puntos, obviamente; se juega para la tabla acumulada, se juega para la gente que hoy vino y nos acompañó. Y hoy no estuvimos a la altura de todas esas necesidades. Así que mucho por mejorar de acuerdo a lo que hicimos hoy, y volver a ser ese equipo que salió campeón hace nada y que ganó en Buenos Aires. Entonces, necesitamos eso. Nosotros somos realmente eso, no lo de hoy; y tenemos que cambiar esta imagen tan fea que dejamos hoy”.