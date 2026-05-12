Olimpia
12 de mayo de 2026 a la - 13:55

Entradas a la venta para Olimpia vs. Recoleta FC

Olimpia y Recoleta FC se enfrentarán en la mañana del viernes en el estadio del Deportivo Capiatá, a las 09:30.
Olimpia y Recoleta FC se enfrentarán en la mañana del viernes en el estadio del Deportivo Capiatá, a las 09:30.Gentileza

El campeón Olimpia puso a la venta las entradas para el partido del viernes contra Recoleta FC, a disputarse en el estadio del Deportivo Capiatá, a las 09:30, por la penúltima fecha del campeonato Apertura.

Por ABC Color

“El Día de Mamá, llevándola a ver al Campeón”, señala el texto de presentación de la habilitación de las entradas por parte del local, Olimpia, para el juego de la mañana del viernes contra Recoleta FC, en el Deportivo Capiatá, a las 09:30.

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Sin embargo, en las tarifas no se contempla promoción alguna para las progenitoras en su día. Los precios son absolutamente normales. Inclusive, los menores de 12 años también deben abonar para ingresar al coliseo auriazul.

Para acceder a Graderías se debe abonar 30.000 guaraníes, a Plateas G. 40.000, a Preferencias laterales, G. 60.000 y a la zona central G. 80.000. Los menores 12 años deben pagar G. 10.000.

Las localidades pueden ser adquiridas a través de Tuti.