Entradas a la venta para Olimpia vs. Recoleta FC

“El Día de Mamá, llevándola a ver al Campeón”, señala el texto de presentación de la habilitación de las entradas por parte del local, Olimpia, para el juego de la mañana del viernes contra Recoleta FC, en el Deportivo Capiatá, a las 09:30.
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Sin embargo, en las tarifas no se contempla promoción alguna para las progenitoras en su día. Los precios son absolutamente normales. Inclusive, los menores de 12 años también deben abonar para ingresar al coliseo auriazul.
Para acceder a Graderías se debe abonar 30.000 guaraníes, a Plateas G. 40.000, a Preferencias laterales, G. 60.000 y a la zona central G. 80.000. Los menores 12 años deben pagar G. 10.000.
Las localidades pueden ser adquiridas a través de Tuti.