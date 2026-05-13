Olimpia
13 de mayo de 2026 a la - 11:35

¿Cuándo reaparecerá Derlis González en Olimpia?

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Tras el partido contra San Lorenzo, el entrenador de Olimpia, Pablo Andrés Sánchez, anunció que Derlis González podría tener minutos en los partidos que quedan del torneo Apertura 2026. Este viernes, el Decano enfrenta a Recoleta FC, en Capiatá. El #10 franjeado no estará entre los convocados. El deseo es que forme parte de la campaña consagratoria.

Por ABC Color

El 24 de agosto de 2025 fue el último partido de Derlis González en Olimpia. Fue en el duelo contra General Caballero de Juan León Mallorquín, en suelo altoparanaense,en la derrota franjeada por 2-0.

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El talentoso delantero roquealonseño de 32 años, había sufrido una lesión meniscal parcial, distensión de la plastia del ligamento cruzado anterior y un daño osteocondral en la rodilla derecha. Luego de la intervención quirúrgica se inició la prolongada fase de recuperación.

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Tras la inesperada caída del Apertura 2026 contra San Lorenzo por 1-0, el entrenador “Vitamina” Sánchez enfocó los aspectos negativos del equipo y como un hecho positivo resaltó el inminente retorno de Derlis a las canchas. “Probablemente sume minutos en alguno de los últimos dos partidos del Apertura”, indicó el conductor del Expreso.

Sin embargo, para el choque de la mañana del viernes contra Recoleta FC, a desarrollarse en el estadio del Deportivo Capiatá, a las 09:30, el atacante no será convocado, ya que aún necesita algunos ajustes físicos para su puesta a punto.

De esta forma, queda la posibilidad de contar con González en la última fecha, frente al Sportivo Luqueño, ya que la idea del cuerpo técnico y la dirigencia es hacerlo partícipe de la conquista de la 48ª estrella liguera.