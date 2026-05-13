Sebastián Lentinelly, de cara a su tercer partido en Olimpia

Con algunas figuras reservadas para el decisivo partido de la semana próxima contra Vasco da Gama por la Copa Sudamericana, Olimpia presentará un equipo mixto para el partido de este viernes contra Recoleta FC, a desarrollarse en el estadio del Deportivo Capiatá, a las 09:30, por la 21ª ronda del torneo Apertura 2026.

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Sebiastián Lentinelly lleva dos presentaciones con el Franjeado en ausencia de Gastón Olveira por su convocatoria a la selección paraguaya. El guardameta alternativo oriental fue titular en la decimotercera fecha contra 2 de Mayo (victoria por 4-1) y en la decimoquinta frente a Sportivo Trinidense (derrota por 2-1).

El plantel comandado por el argentino Pablo “Vitamina” Sánchez entrenó hoy en la Villa de Fernando de la Mora, en la que se supone la movilización táctica más importante con vistas al choque contra el Canario, con localía franjeada.

El golero Gastón Olveira y el capitán Richard Ortiz son algunos de los referentes que descansarán con vistas al enfrentamiento del miércoles 20 frente al Vasco, en el Defensores del Chaco, a las 19:00.

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La formación probable del Decano para el choque con “Reco” es la compuesta por: Sebastián Lentinelly; Raúl Caceres, Juan Ángel Vera, Bryan Bentaberry y Alan Rodríguez; Alejandro Silva, Juan Fernando Alfaro y Eduardo Delmás; Bernardo Romeo Benítez, Adrián Alcaraz e Iván Leguizamón.

Olimpia vs. Recoleta FC: Los precios de entradas

Las entradas fueron fijadas en 30.000 guaraníes en Graderías; 40.000 gs. en Platea; 60.000 gs. en Preferencias Laterales y 80.000 gs. en Preferencia Central. Los hinchas pueden adquirir las localidades a través de Tuti.