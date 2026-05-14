Olimpia empezó a negociar la renovación de Romeo Benítez

Olimpia tiene planeado renovar el contrato de uno de los dos jugadores que finaliza vínculo en junio: Romeo Benítez. El campeón del fútbol paraguayo planifica la continuidad del ex Guaraní, que llegó a préstamo sin cargo a mitad de la temporada pasada procedente del Athletico Paranaense de Brasil, dueño de los derechos del atacante de 23 años.

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Benítez, que había vestido la camiseta de Tigre de Argentina de la segunda parte de 2024 hasta el primer semestre de 2025, tuvo más protagonismo en el Franjeado con la llegada de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez. En el torneo Clausura 2025, solo disputó 4 partidos, mientras que este año registra 11 entre el torneo Apertura 2026 y la Copa Sudamericana 2026.

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Olimpia negocia la continuidad de Romeo Benítez 🚨



El extremo paraguayo llegó a préstamo desde Athletico Paranaense hasta junio de 2026 ⌛️



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Carlos Sebastián Ferreira finaliza contrato

El objetivo de Olimpia es mantener a Romeo Benítez en el plantel hasta 2027. El Rey de Copas debe llegar a un acuerdo tanto con el Athletico Paranaense como con el jugador. Por su lado, el otro futbolista que termina contrato es Carlos Sebastián Ferreira, quien pertenece al Houston Dynamo de la Major League Soccer de Estados Unidos. Hasta el momento no hay negociaciones sobre una continuidad.