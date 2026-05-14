José Saturnino Cardozo renovó con Municipal Liberia hasta...

José Saturnino Cardozo continúa en el Municipal Liberia de la Primera División de Costa Rica. El club, que disputó las semifinales del torneo Clausura 2026, renovó el vínculo del entrenador paraguayo. “Hay historias que apenas comienzan a escribirse… y la nuestra continúa”, anunció la institución en las redes sociales.

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“¡Con orgullo anunciamos la renovación de José Cardozo con el Municipal Liberia por un año más!”, oficializó Liberia, que extendió el vínculo de Cardozo hasta junio de 2027. “Renovamos no solo un contrato, renovamos un proyecto, una identidad y el deseo de seguir haciendo historia juntos”, agregó en un comunicado.

Municipal Liberia renovó con José Saturnino Cardozo

José Saturnino Cardozo llegó al Municipal Liberia en febrero de 2025 y desde entonces suma 48 partidos entre los certámenes de Liga (torneo Apertura y torneo Clausura) y la Copa Costa Rica. El paraguayo de 55 años, que en 2022 dirigió a CSD Municipal de Guatemala, registra 22 victorias, 13 empates y 13 derrotas.

Fernando Lesme no continúa en Municipal Liberia

José Saturnino Cardozo mantiene al cuerpo técnico: el asistente Fabrizio Ronchetti; el preparador físico Gabriel Patat y el entrenador de arqueros Erick Sánchez. Por su parte, el DT prescindió de 7 jugadores, entre los que aparece el paraguayo Fernando Lesme. Los demás son Alonso Hernández, Daniel Chacón, Daniel Villegas, Lorenzo Orellano, Yoserth Hernández y Waylon Francis.