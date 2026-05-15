Olimpia
15 de mayo de 2026 a la - 12:47

Eduardo Delmás: “Le dije a mi mamá que si podía le iba a dedicar un gol y por suerte se pudo dar”

Eduardo Andrés Delmas Schaerer (19/04/2007) abrió el marcador para el triunfo de Olimpia sobre Recoleta
Eduardo Andrés Delmas Schaerer (19/04/2007) abrió el marcador para el triunfo de Olimpia sobre Recoleta

El volante ofensivo de Olimpia, Eduardo Delmás (18) vivió una jornada especial en Capiatá. El juvenil fue una de las figuras en la victoria 3-2 frente a Recoleta y cerró el Día de la Madre con un gol dedicado a su mamá, en una tarde cargada de emoción y confianza de cara al decisivo compromiso copero del miércoles.

Por ABC Color

“Antes de que empiece el partido todos me dijeron: ‘¿Dónde es el arco donde hiciste el gol?’, y bueno, la pude repetir hoy”, expresó entre sonrisas el mediocampista franjeado, autor de su segundo tanto en Primera División.

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Más allá de la alegría personal, Delmás destacó la importancia del triunfo para el momento anímico del equipo. “Necesitábamos ganar para llegar con la confianza necesaria al partido del miércoles, que es clave”, sostuvo.

El joven futbolista atraviesa uno de sus mejores momentos desde su irrupción en el plantel principal y reconoció el crecimiento que tuvo respecto a la temporada pasada. “Estoy muy feliz con el desempeño que estoy teniendo, con el cambio que noté este año. La confianza del profe y de mis compañeros me ayudó mucho”, afirmó.

Consultado sobre si ya se siente titular fijo en el esquema de Martín Palermo, Delmás evitó relajarse y aseguró que su prioridad es seguir respondiendo cada vez que le toque jugar. “Siempre trato de ayudar donde me toque. Si tengo que arrancar o entrar, quiero aprovechar los minutos al máximo”, señaló.

En cuanto a su posición en cancha, explicó que se siente más cómodo jugando como enganche, aunque remarcó que está dispuesto a adaptarse a cualquier función. “Voy a jugar donde me toque”, indicó.

Uno de los momentos más emotivos de la conferencia llegó al hablar de su familia y de la dedicatoria especial para su madre Larissa Schaerer. “Le dije que si podía le iba a dedicar un gol y por suerte se pudo dar”, comentó Delmás, mientras revelaba que sus padres lo aguardaban para celebrar el gran momento vivido en el estadio de Capiatá.

El mediocampista también se refirió a su crecimiento fuera de la cancha y a cómo maneja la exposición que implica convertirse en figura de Olimpia a tan corta edad. “Siempre me preparé para esto. Tengo el apoyo de mis padres, que me dan tranquilidad para llevar todo con responsabilidad”, concluyó.