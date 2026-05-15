Eduardo Delmás: “Le dije a mi mamá que si podía le iba a dedicar un gol y por suerte se pudo dar”

“Antes de que empiece el partido todos me dijeron: ‘¿Dónde es el arco donde hiciste el gol?’, y bueno, la pude repetir hoy”, expresó entre sonrisas el mediocampista franjeado, autor de su segundo tanto en Primera División.

Lea más: El campeón Olimpia toma impulso para la Copa Sudamericana

Más allá de la alegría personal, Delmás destacó la importancia del triunfo para el momento anímico del equipo. “Necesitábamos ganar para llegar con la confianza necesaria al partido del miércoles, que es clave”, sostuvo.

El joven futbolista atraviesa uno de sus mejores momentos desde su irrupción en el plantel principal y reconoció el crecimiento que tuvo respecto a la temporada pasada. “Estoy muy feliz con el desempeño que estoy teniendo, con el cambio que noté este año. La confianza del profe y de mis compañeros me ayudó mucho”, afirmó.

Consultado sobre si ya se siente titular fijo en el esquema de Martín Palermo, Delmás evitó relajarse y aseguró que su prioridad es seguir respondiendo cada vez que le toque jugar. “Siempre trato de ayudar donde me toque. Si tengo que arrancar o entrar, quiero aprovechar los minutos al máximo”, señaló.

⚽️ ¡EL PRIMER GRITO! Con este gol, Eduardo Delmás puso en ventaja a Olimpia ante Recoleta.



📺Tigo Sports



▶️Viví el #AperturaAPF2026 en https://t.co/pGNhXoMp6F pic.twitter.com/FTYHWIhoD8 — Tigo Sports (@TigoSportsPY) May 15, 2026

En cuanto a su posición en cancha, explicó que se siente más cómodo jugando como enganche, aunque remarcó que está dispuesto a adaptarse a cualquier función. “Voy a jugar donde me toque”, indicó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Uno de los momentos más emotivos de la conferencia llegó al hablar de su familia y de la dedicatoria especial para su madre Larissa Schaerer. “Le dije que si podía le iba a dedicar un gol y por suerte se pudo dar”, comentó Delmás, mientras revelaba que sus padres lo aguardaban para celebrar el gran momento vivido en el estadio de Capiatá.

El mediocampista también se refirió a su crecimiento fuera de la cancha y a cómo maneja la exposición que implica convertirse en figura de Olimpia a tan corta edad. “Siempre me preparé para esto. Tengo el apoyo de mis padres, que me dan tranquilidad para llevar todo con responsabilidad”, concluyó.