“Vitamina” Sánchez analizó lo que dejó la vuelta al triunfo de Olimpia, tras más de un mes

El campeón no quería llegar al cierre del torneo con dudas. Luego de una racha adversa que se extendió por más de un mes, Olimpia logró imponerse a Recoleta FC en un choque que sirvió tanto para la tabla acumulada como para inyectar una dosis de confianza vital antes de volver al plano internacional.

Tras el partido, el estratega franjeado, Pablo “Vitamina” Sánchez, no ocultó su satisfacción por el resultado, subrayando la importancia estratégica de estos tres puntos: “Era importante hoy volver a ganar pensando también en la acumulada, en seguir sacándole diferencia a los que nos persiguen en el final del campeonato y, sobre todo, en la parte anímica por lo que viene, que viene un partido... Probablemente el decisivo sea el de Audax, pero este es muy importante de cara a nuestro mayor deseo, que es clasificar a lo que sigue de la Copa Sudamericana. Por eso, por todo eso, era muy importante y estamos contentos por eso”.

Una apuesta al ataque y la figura de Delmás

El argentino sorprendió con una alineación cargada de talento joven y vocación ofensiva. Si bien el funcionamiento fluyó de mitad de cancha hacia adelante, el técnico reconoció que el equipo quedó expuesto ante un rival que supo leer los espacios. “Tuvimos una propuesta por nombres propios muy ofensiva. Por el juego, Eduardo Delmás con Huguito Quintana lo hicieron muy bien los dos. Rubén Lezcano por derecha, Romeo Benítez por izquierda, era una propuesta bien ofensiva y con jugadores de muy buen pie. El primer tiempo entiendo que jugamos muy bien y sufrimos las transiciones”.

El conductor franjeado aseguró que las transiciones del rival los encontraban mal parados. “En las transiciones por momento quedamos mal parados. Recoleta, que es un equipo que es de un juego más posicional y de tenencia, nos jugó directo; con dos o tres pases nos hizo daño, nos agarraba con los centrales abiertos. Entonces tratamos de corregir eso en el entretiempo, pero en líneas generales el equipo entiendo que hizo una propuesta propositiva, de ir a buscar el arco rival, pero como contra un muy buen equipo que por momentos nos complicó... Y Edu Delmás claramente estuvo entre los destacados del día de hoy”.

Alerta máxima para el miércoles

A pesar del festejo, “Vitamina” mantiene los pies sobre la tierra. De cara al crucial duelo ante Vasco da Gama por la Copa Sudamericana, el entrenador fue autocrítico sobre las desatenciones defensivas, consciente de que un rival de mayor jerarquía no perdonará las licencias otorgadas en las transiciones. “El día de hoy sufrimos las transiciones, sobre todo en el primer tiempo. De hecho, estuvieron rápidos en algún caso los centrales, y efectivo Sebastián Lentinelly en un remate, pero lo tenemos que corregir, porque sobre todo teniendo en cuenta que en el partido del miércoles puede haber un grado de ansiedad y de apuro, y eso puede llevar a cometer algún error, alguna pérdida. Entonces no podemos quedar mal parados ni darles esa posibilidad a un rival que tiene jerarquía y que probablemente sea muy efectivo en caso de tener ese tipo de situaciones. Tenemos que tener mucho cuidado y corregir esa parte”.