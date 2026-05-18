Richard Ortiz-Richard Sánchez: uno descartado y el otro...

Olimpia tiene descartado a dos titulares para enfrentar a Vasco da Gama por la fecha 5 de la Copa Sudamericana 2026. Pablo ‘Vitamina’ Sánchez perfiló hoy una formación sin los Richard: tanto Sánchez como Ortiz están fuera del encuentro contra los brasileños, el miércoles 20 de mayo, a las 19:00, hora de Paraguay, en el Defensores del Chaco de Asunción. Ambos son bajas por lesiones.

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Sánchez, quien registra 13 presentaciones y 1 gol en la temporada, no juega desde la consagración en el torneo Apertura 2026, el 3 de mayo, en el 1-1 con Sportivo Ameliano en el que fue cambiado a los 42 minutos del primer tiempo. Por su lado, Ortiz, quien suma 21 juegos y 2 tantos, no es compite desde el 6 de mayo, cuando el Rey de Copas superó 2-1 a Barracas Central en Argentina.