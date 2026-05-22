Olimpia
22 de mayo de 2026 a la - 18:19

“Vitamina” Sánchez convoca a Derlis González para el cierre del Apertura

El delantero de Olimpia, Derlis Alberto González Galeano (32 años) volverá a ser considerado tras un extenso periodo de recuperación.
El delantero de Olimpia, Derlis Alberto González Galeano (32 años) volverá a ser considerado tras un extenso periodo de recuperación.Olimpia

Olimpia suma una señal alentadora en la recta final del Apertura: el delantero Derlis González aparece entre los concentrados para enfrentar a Sportivo Luqueño en Itauguá. Su regreso se da tras una prolongada inactividad y una mejora física sostenida.

Por Arnaldo Benítez

En la antesala del duelo ante Sportivo Luqueño, Olimpia recibe una noticia que impacta directamente en su variante ofensiva. Derlis González, uno de sus máximos referentes de ataque, volverá a formar parte del grupo de jugadores concentrados. Según información del periodista Ariel Insfrán de ABC Cardinal, el atacante integra la nómina para el compromiso frente al conjunto auriazul, programado para mañana, a las 16:00 en Itauguá, en el cierre del torneo Apertura 2026.

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Olimpia llega a esta instancia del campeonato buscando cerrar el torneo con estabilidad competitiva, y la disponibilidad del delantero le abre una puerta a nuevas variantes en el frente de ataque. El entrenador Pablo “Vitamina” Sánchez ya había anticipado señales en esa dirección. En su última conferencia de prensa, el técnico reconoció que el futbolista estaba mejorando notablemente desde lo físico, especialmente a partir de los trabajos de campo, un indicio clave en procesos de retorno tras periodos largos sin competencia.

Si finalmente suma minutos ante el elenco auriazul, el “10” romperá un paréntesis sumamente prolongado. Su último partido oficial con la camiseta de Olimpia se remonta al 24 de agosto del año pasado, cuando participó en la derrota de visitante frente al General Caballero de Juan León Mallorquín, encuentro correspondiente a la novena ronda del torneo Clausura 2025, que le terminó costando el cargo al entrenador argentino, Ramón Díaz.