“Vitamina” Sánchez: “Queremos ser primeros y lo vamos a intentar con todo”

Olimpia se encuentra ante el compromiso más determinante de la primera mitad del año. Este miércoles, el conjunto franjeado buscará sellar su boleto a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana cuando reciba a Audax Italiano en la última jornada de la fase de grupos. En la antesala de este decisivo encuentro, el entrenador Pablo “Vitamina” Sánchez compareció en conferencia de prensa y analizó el peso específico que tiene el choque ante el cuadro chileno.

“Yo siempre digo: el próximo se transforma muchas veces en el más importante, y los condimentos, hay que buscarlos en los objetivos. Y justamente se termina un semestre muy bueno, muy exitoso del equipo, pero que nos falta el último pasito, que tiene que ver con el resultado que lograremos, ojalá, mañana, y que vamos a salir a buscar. Pero bueno, conseguimos, ya conseguimos uno de los grandes objetivos, que era lograr el campeonato, y ahora nos queda este siguiente pasito: un partido muy, muy importante. Lo bueno es que es de local, que es en casa, con nuestra gente, con todo lo que eso significa”, comenzó expresando el entrenador franjeado.

Posteriormente, el director técnico franjeado desglosó la propuesta táctica que prevé para los noventa minutos, advirtiendo sobre las virtudes de un rival obligado a proponer y los sectores donde podrían encontrarse ventajas: “El rival, con la obligación de ganar porque no tiene alternativas, entonces esperamos un partido en el cual el rival salga a jugar de igual a igual, con todo lo que eso implica. Tener mucho cuidado porque es un rival que juega bien, que ya nos lo demostró a nosotros en Santiago y lo demostró incluso cuando visitó a Vasco en Río; entonces tenemos que tener mucha precaución porque tiene buenos jugadores y jugadores rápidos, jóvenes y rápidos”.

En esa misma línea de análisis, el argentino complementó su idea explicando cómo la urgencia del conjunto visitante podría alterar el desarrollo del juego a favor del Decano: “Por otro lado, también entendemos que esta situación y esta circunstancia pueden hacer que el partido sea un partido abierto y un partido en el cual puedan aparecer más espacios para nosotros también”.

Finalmente, el timonel del conjunto franjeado hizo hincapié en el aspecto logístico y deportivo, reconociendo el beneficio que supondría evitar la ronda de dieciseisavos de final para optimizar el calendario de cara a la segunda mitad del año: “Sí, entendemos que el segundo semestre puede haber menos partidos. Dependerá hasta dónde avancemos —ojalá que no—. También aparecerá la Copa Paraguay, pero sería importante para evitar dieciseisavos, para evitar ese repechaje; por eso sería muy, muy importante clasificar primero”.

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Para concluir la conferencia, el entrenador reafirmó la mentalidad competitiva de su plantel, dejando en claro que el objetivo prioritario desde el primer día es adueñarse de la cima del Grupo G: “Lo primero que uno quiere es, cuando vemos el sorteo y empieza esta competencia, lo primero que uno quiere es clasificar; y una vez que avanzás y que las posibilidades se dan, y que empezás a depender de uno mismo, queremos ser primeros y lo vamos a intentar con todo”.