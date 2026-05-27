Fernando Cardozo: “Nos ilusionamos con traer la primera Sudamericana”

El partido no comenzó de la mejor manera, pero la capacidad de reacción del equipo fue demoledora. Así lo reflejó el propio Cardozo al término del encuentro. “Contento con el grupo porque arrancamos el partido muy bien. No se dieron los goles en los primeros minutos; después nos encontramos con ese tropezón que fue el gol en contra de Raúl Cáceres. Nos pusimos las pilas; por suerte, en cinco minutos pudimos dar la vuelta al marcador y eso fue fundamental para la clasificación de hoy”.

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El factor “Vitamina”: Confianza y minutos de oro

Una de las claves en el rendimiento del atacante fue la gestión del cuerpo técnico liderado por “Vitamina” Sánchez. Al ser consultado sobre la charla con el estratega para recuperar su mejor versión, Cardozo no escatimó en elogios hacia el DT. “Fue fundamental también el apoyo del entrenador. La verdad que con todos los compañeros trata de ser de igual a igual; por suerte, tuve la oportunidad en estos últimos partidos, aproveché de la mejor manera haciendo goles, siendo fundamental el ayudar al equipo. Creo que me voy conforme con este primer semestre de haber salido campeón, de haber clasificado como primeros en la Copa Sudamericana. Ahora, descansar y luego pensar en lo que viene”.

“Que los rivales se preocupen por nosotros”

Con la clasificación en el bolsillo, el mundo Olimpia ya empieza a mirar de reojo el sorteo de los octavos de final que se realizará el viernes. Sin embargo, fiel al estilo del club, el polivalente jugador demostró que el Franjeado no le teme a ningún escudo ni destino geográfico. “No, en realidad no (sobre elegir un rival). En total, si vas a llegar lejos, tienes que enfrentarte a los mejores. Trataremos de prepararnos de la mejor manera; la idea es que los equipos rivales se preocupen de nosotros, y no nosotros de ellos”.

⚽️ ¡3-1 PARA OLIMPIA! Fernando Cardozo convirtió el tercero para el Franjeado.



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El nivel mostrado en la Copa ilusiona a todo el pueblo olimpista con volver a levantar un trofeo internacional. Para Cardozo, el techo de este plantel está muy alto y el factor de la localía juega un rol clave frente a los extranjeros. “Claro, totalmente (estamos para grandes cosas). Sabemos que con el apoyo de la gente es fundamental estos partidos importantes que pasaron y que van a venir; creo que con ese aliento extra que tenemos se hacen mucho más fáciles los partidos. Por ahí, a veces, los equipos rivales sienten esa presión y nosotros eso aprovechamos a favor de nosotros”.

Un gol con sabor a Copa y la mira en el Clausura

Para cerrar, uno de los goleadores de la noche dimensionó lo que significa este nuevo grito sagrado en su cuenta personal, dejando en claro que el hambre de gloria de este plantel está lejos de saciarse tras haber conquistado ya el torneo local. “Obviamente que en Copa Sudamericana tiene otro sabor; nosotros estamos enfocados en lo que sería esta, nos ilusionamos con traer la primera Copa Sudamericana. Falta muchísimo aún, pero ese es el objetivo. Nos trazamos a corto plazo de salir a buscar el campeonato, se nos dio gracias a Dios, y ahora pensar en la Clausura y en esta Sudamericana”.