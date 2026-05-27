Olimpia gana su grupo de la Copa Sudamericana con remontada

Una tremenda regulada le aplicó Olimpia ante el Audax Italiano, que metió presión alta al principio hasta que fue aflojando pasado los minutos. Si bien al Decano le bastaba el empate para ganar su grupo en la Copa Sudamericana, corría el riesgo de recibir algún gol de alguna acción aislada que complicaría su panorama, como sucedió en la etapa complementaria.

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Apenas pudo activar su juego, el representante paraguayo pudo establecer una ligera superioridad. El sector izquierdo fue el preferido para atacar, con las proyecciones de Alan Rodríguez. El “Coyote” avanzaba con rapidez y enviaba centros precisos. Su problema está en el retroceso y, sobre todo, la marca.

Un susto frente a la portería franjeada se produjo luego de una pelota larga, la cobertura fallida de Mateo Gamarra que derivó en el mano a mano entre Chiaverano y Olveira, quien salió airoso.

Las cargas más importantes del local se dieron por la vía aérea. Centro de Eduardo Delmás para el testazo de Adrián Alcaraz que pasó cerca del poste. Luego, envío de Rodríguez, peinada de un defensor “tano” para la zambullida de Vera que pasó a un metro del poste.

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Unos 23.000 aficionados acudieron en Sajonia para ver ganar a Olimpia, que fue al descanso con números favorables en posesión de balón, precisión de los pases, llegadas, pero sin efectividad.

En la complementaria bajaron los silbidos para Alcaraz por sus resoluciones fallidas. El rizado estuvo más errático de lo normal, aunque su fuerte no es precisamente la definición, sino la máxima entrega en el campo y los frentazos.

El humor cambió por completo con el gol trasandino, que llegó mediante un accidente, con un envío al área de derecha a izquierda y el desvío de Raúl Cáceres que anotó en contra. El envío pasó por encima de Olveira.

La sacudida franjeada fue inmediata. Balazo de zurda del “Coyote” Rodríguez de media distancia para el 1-1. El vuelco del marcador fue a través de Hugo Quintana, al redireccionar el servicio de Raúl Cáceres: 2-1.

El 3-1 cayó mediante la asistencia de Romeo Benítez para el cierre de Fernando Cardozo. Una ráfaga olimpista para liquidar el expediente que llegó a complicarse.

Para la concreción de la remontada, fue clave el ingreso de Romeo Benítez, con su cambio de ritmo, el aporte ofensivo de Rodríguez, más la conexión entre el equipo de “Vitamina” Sánchez y el público, que jugó su partido con el empuje. Al Decano le mojaron su oreja, pero reaccionó con contundencia para el cierre ideal del semestre futbolístico.