Olimpia tasó a Eduardo Delmás en una cifra millonaria y cerró una cláusula “altísima”

En una entrevista con el Cardinal Deportivo, el presidente de la institución, Rodrigo “Coto” Nogués, fue consultado sobre cuánto cuesta el pase de la promesa del momento, Eduardo Delmás, y no dudó en ponerle un precio de salida verdaderamente imponente. “Ayer hablamos con Gianni Delmás (su padre y representante) de eso. Para nosotros Eduardo Delmás está entre 8 y 10 millones de dólares para empezar a hablar. Yo creo que hoy es la joya del fútbol, del fútbol paraguayo”.

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Contrato a largo plazo y blindaje confidencial

Ante el inminente interés que despiertan este tipo de talentos en el mercado internacional, la comisión directiva del club se movió rápido a comienzos de año para asegurar la continuidad del futbolista y evitar sorpresas de última hora. Nogués trajo total tranquilidad a la afición al explicar el estatus contractual del juvenil. “Con Edu nosotros ahora en marzo hicimos su renovación por cuatro años más. Pusimos una cláusula de rescisión altísima que tiene una cláusula de confidencialidad, no la puedo decir. Pero estamos cubiertos. Aparte, Edu es más olimpista que todos nosotros”.

#CardinalDeportivo | Rodrigo Nogués, presidente de Olimpia ⚪️⚫️



🗣️"Para nosotros Delmás está entre 8 a 10 millones de dólares. Hoy, es la joya del fútbol paraguayo"



🗣️"Con Romeo ya acordamos una extensión de su contrato"



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De la obligación del reglamento al mérito absoluto

La explosión del joven mediapunta en el primer equipo ha sido una de las noticias más destacadas del año para el Franjeado. Su aparición profesional se dio inicialmente como una alternativa para que el cuerpo técnico pudiera cumplir con la bolsa de 900 minutos que exige la normativa juvenil de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).

Sin embargo, el chico derribó la puerta a base de fútbol, personalidad y buenos rendimientos. Su presencia en el once titular pasó a ser una necesidad netamente futbolística impulsada por su propio mérito, desplazando por completo la obligación del reglamento.

En total, Delmás completó un semestre fantástico con 20 partidos disputados (15 correspondientes al torneo Apertura local y 5 en el plano internacional de la Copa Sudamericana), dejando su sello personal con dos goles anotados y dos asistencias brindadas.