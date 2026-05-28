“Vitamina” Sánchez destacó el papel que cumple la hinchada en cada partido

Olimpia cerró el semestre cumpliendo con los objetivos y con el valor agregado de haber recuperado esa comunión idílica entre el equipo y su fiel hinchada. Tras el desahogo de la clasificación en Sajonia, el entrenador Pablo “Vitamina” Sánchez se tomó un momento para reflexionar sobre el imponente marco que bajó desde las gradas.

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Lejos de la rigidez táctica, el DT apeló a la empatía y comenzó su análisis con una divertida humorada sobre su propia etapa con los botines puestos. “Yo voy a hablar un poquito ahora como futbolista. Más allá de que soy entrenador, me sigo considerando futbolista; pero me quedé fuera de mercado, subí de peso y tuve que dedicarme a otra cosa. Pero viviendo el fútbol desde el lugar de... porque la pregunta va más al futbolista, sobre todo”.

Con esa misma sensibilidad, el técnico argentino retrocedió en el tiempo para conectar la ilusión de aquellos niños que sueñan con debutar en Primera División con la imponente realidad que regala la hinchada franjeada en cada noche copera: “Cuando somos chiquitos y jugamos a la pelota en la vereda con los amigos, con 4, 5, 10 años y ya queremos, ya nos gusta un equipo de fútbol —en mi caso Rosario Central—, queremos jugar con cancha llena. Soñamos con esto, soñamos con que sea todo un espectáculo lo que brinde el futbolista y lo que brinde la gente desde las tribunas. Y esta gente brinda espectáculo todo el tiempo, y nos acompañó, y nos empujó. Hoy la modernidad nos permite los fuegos artificiales, embellecer todo inclusive”.

El “plus extra” que enciende a los futbolistas

Sánchez también se puso en los zapatos de sus dirigidos. Explicó cómo la combinación de un estadio repleto y la fiesta visual repercute de manera directa en el rendimiento de los atletas dentro del campo de juego. “Yo me imagino que los chicos estos, cuando entran a la cancha y ven el estadio lleno, y ven los fuegos artificiales, se les debe inflar el pecho. Eso hace que el futbolista siempre quiera dar todo y dar lo mejor, porque es competitivo por naturaleza; pero con todo el marco que hay alrededor, el futbolista saca lo mejor y tiene ese plus extra que es el que te da la gente”.

👏Espectacular recibimiento de la hinchada franjeada para recibir a Olimpia y Audax Italiano.



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Para concluir, “Vitamina” valoró el hecho de haber cerrado la fase de grupos en condición de local, remarcando que el aliento incondicional del público fue clave para sacar adelante dos encuentros sumamente complicados. “Así que, agradecidos a la gente que nos acompañó. Sabíamos que teníamos esta linda posibilidad de depender de nosotros mismos y definir en casa los últimos dos partidos. Dos partidos que iban a ser bravos, y los dos partidos, junto a la gente, lo pudimos sacar adelante”.