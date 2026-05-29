Olimpia: Los posibles rivales en los octavos de final de la Copa Sudamericana

La Copa Sudamericana 2026 sortea los octavos de final. Olimpia y Recoleta FC finalizaron primeros en sus grupos y avanzaron directamente a la serie de los 16 mejores. El Decano y el Canario conocen hoy a sus respectivos rivales, que nacen de los ganadores de los playoffs de octavos de final. La ceremonia arranca a las 12:00, hora de Paraguay.

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El Franjeado de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez puede enfrentar al vencedor de uno de los siguientes duelos:Bolívar vs. Gremio, Sporting Cristal vs. RB Bragantino, DIM vs. Vasco da Gama, Boca Juniors vs. O’Higgins, Nacional de Montevideo vs. Tigre, Independiente Santa Fe vs. Caracas, Lanús vs. Cienciano y Universidad Central de Venezuela vs. Santos.

Olimpia: ¿Cuándo son los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026?

Los enfrentamientos entre los segundos de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 y los terceros del cuadro principal de la Copa Libertadores 2026 tienen fecha: los partidos de ida son el 21-23 y los encuentros de vuelta, el 28-30, ambos de julio, posterior al Mundial EstadosUnidos/México/Canadá 2026.

Olimpia empieza los octavos de final en condición de visitante y posteriormente, define de local. La serie de los 16 mejores comienza el 11-13 de agosto y culmina una semana después, el 18-20 de agosto. Por su parte, los cuartos de final son el 8-10 y 15-17 de septiembre; las semifinales, 13-14 y 20-21 de octubre; y la final, en el Metropolitano de Barranquilla, el 21 de noviembre.