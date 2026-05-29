Sorteo octavos de final Copa Sudamericana: ¿A qué hora es y dónde ver en vivo?

La Copa Sudamericana sortea hoy los octavos de final de la edición 2026. Olimpia y Recoleta FC ganaron sus respectivas llaves y avanzaron directamente a la serie de los 16 mejores. Además del Decano y del Canario, clasificaron Botafogo, River Plate de Argentina, Montevideo City Torque, São Paulo, Macará y Atlético Mineiro.

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El segundo certamen de clubes más importante del continente disputa la etapa de playoffs de octavos de final entre los segundos de la fase de grupos y los terceros del cuadro principal de la Copa Libertadores 2026. Las llaves están establecidas y los ganadores de cada duelo, a partidos de ida y vuelta, miden a los octavofinalistas.

Sorteo octavos de final Copa Sudamericana: ¿A qué hora es?

El sorteo de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 es en la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol, en la ciudad de Luque. El evento, sin la presencia de directivos y jugadores de los clubes, comienza a las 12:00, hora de Paraguay. Posteriormente, el organismo establece los octavos de final de la Copa Libertadores 2026.

Los octavo finalistas enfrentan a los vencedores de cada cruce de playoffs: Bolívar vs. Gremio, Sporting Cristal vs. RB Bragantino, DIM vs. Vasco da Gama, Boca Juniors vs. O’Higgins, Nacional de Montevideo vs. Tigre, Independiente Santa Fe vs. Caracas, Lanús vs. Cienciano y Universidad Central de Venezuela vs. Santos.

Sorteo octavos de final Copa Sudamericana: ¿Dónde ver en vivo?

En Paraguay, los hinchas pueden ver hoy el sorteo de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 por la señal internacional argentina ESPN (también el sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026) y el canal local Tigo Sports. Además, pueden seguir la ceremonia en el canal de Youtube de la Conmebol Sudamericana.

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Tanto Olimpia como Recoleta FC arrancan los octavos de final en condición de visitante y posteriormente definen de local. La serie de los 16 mejores comienza el 11-13 de agosto y culmina una semana después, 18-20 de agosto. Por su parte, los cuartos son el 8-10 y 15-17 de septiembre; las semifinales, 13-14 y 20-21 de octubre; y la final, el 21 de noviembre.