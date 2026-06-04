Olimpia: un campeón con merecido descanso

El primer tramo del año de Olimpia comprende oficialmente 29 encuentros, con 20 triunfos, 5 empates y 4 derrotas. En clásico contra Cerro Porteño del pasado 19 de abril fue suspendido en el primer tiempo por disturbios ocasionados por los hinchas azulgranas. El Tribunal disciplinario de la APF otorgó los puntos al Decano y estableció castigos al Ciclón.

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El equipo franjeado, dirigido técnicamente por el argentino Pablo “Vitamina” Sánchez, obtuvo el título del campeonato Apertura 2026 y avanzó a los octavos de final de la Copa Sudamericana, instancia en la que se medirá con el vencedor de la serie entre el brasileño Vasco da Gama y el colombiano Deportivo Independiente Medellín (DIM).

El más regular entre los componentes del plantel campeón fue Juan Fernando Alfaro (26 años), quien estuvo presente en 27 partidos, acumulando 1.847 minutos en campo. El volante central, quien llegó al más ganador de nuestro fútbol luego de militar en Nacional, se encuentra en su país, Argentina, disfrutando de sus merecidas vacaciones.

En segundo de la lista con más presencias es Adrián Alcaraz (26), con 26 encuentros y 1.606′ sobre el césped.

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Con 25 cotejos se encuentran Gastón Olveira (33), con 2.250′, y Alex Franco (24), con 1.033’, compartiendo el podio.

Igualmente, Raúl Cáceres (34) tuvo un gran desgaste, al totalizar 24 presentaciones 1.995 minutos acumulados. Luego está Hugo Quintana (24), con 23 y 1.428′ en el terreno.

La dotación franjeada se encuentra licenciada. Las actividades con miras al tramo final de la temporada se iniciarán el próximo lunes 15, en la Villa de Fernando de la Mora.