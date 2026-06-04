Video: Olimpia oficializa la salida de Alejandro Silva

El cuarto ciclo de Alejandro Silva en Olimpia está culminado. El uruguayo tenía contrato hasta fin de año, pero se marcha de común acuerdo con la dirigencia, encabezada por Rodrigo Nogués, al no estar en los planes del entrenador argentino Pablo Andrés “Vitamina” Sánchez.

Lea más: Olimpia: un campeón con merecido descanso

Otros jugadores que tampoco seguirán son Rodrigo Pérez, Lucas Morales y Aníbal Chalá.

“Hay jugadores que dejan títulos. Hay jugadores que dejan goles. Y hay jugadores que, como vos, dejan una huella imborrable”, indica parte del texto de despedida del club al uruguayo, que en esta etapa disputó 9 partidos y marcó 2 goles.

Hay jugadores que dejan títulos. Hay jugadores que dejan goles. Y hay jugadores que, como vos, dejan una huella imborrable.



​Alejandro Daniel Silva González, de aquella histórica Final del 2013 hasta el último partido, demostraste lo que significa jugar en el Rey de Copas.… pic.twitter.com/5sC8KzsQyK — Club Olimpia (@elClubOlimpia) June 4, 2026

“Alejandro Daniel Silva González, de aquella histórica final del 2013 (Copa Libertadores) hasta el último partido, demostraste lo que significa jugar en el Rey de Copas. Esta siempre será tu casa. ¡Gracias por tanta historia, Ale!”, señala el escrito.