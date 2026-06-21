Los canteranos que tienen la misión de quedarse en Olimpia

Fue un fin de semana de inicio de la intertemporada en Olimpia, luego del cierre del fantástico primer semestre, con la obtención del título del torneo Apertura 2026, la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores del próximo año y el paso a los octavos de final de la presente edición de la Copa Sudamericana como ganador de su llave.

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Además de la nueva incorporación, el atacante argentino Braian Romero, de 35 años, el Decano dio la bienvenida a cinco futbolistas que pertenecen a sus registros y que en cierta medida deberán pasar un “filtro” para quedarse en el plantel que dirige Pablo “Vitamina” Sánchez.

Luego de la culminación de la participación de Nueva Zelanda en el Mundial 2026 se acoplará a la dotación el mediático lateral derecho Tim Payne (32).

Del quinteto de jugadores, cuatro son de la cantera, a excepción del lateral izquierdo Alexis Cantero (23), contratado a mediados del 2025 de Guaraní y que el primer semestre del presente ciclo militó a préstamo en el FK Orenburg de Rusia.

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Los otros regresos son: Víctor Sebastián Quintana (23), volante central de gran rendimiento en el Sportivo Luqueño y Pedro Manuel Zarza (18), picante extremo que demostró sus cualidades en Sportivo Trinidense y que puede ser alistado a nivel local para cumplir con el reglamento sub 19. Estos dos son los que tienen mayores posibilidades de afianzarse en el grupo estable.

Además están otros chicos que vienen de Brasil, compitiendo en categorías aún formativas: Paulo Ángel Riveros (20), mediocampista central que estuvo en Fortaleza, y Julio Alexis Vargas (19), lateral-volante izquierdo, últimamente en Atlético Mineiro y que tuvo la posibilidad de ganar minutos en Primera en el 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero, entre el 2024 y parte del 2025.

La preparación franjeada se divide en dos etapas. La primera, en pleno desarrollo, se cumple íntegramente en la Villa de Fernando de la Mora. La segunda, que será de cierre, será en el exterior, con partidos amistosos.

El campeonato Clausura se pondrá en marcha el viernes 24 de julio. El estreno del vigente campeón de nuestro fútbol será nada menos que en el clásico blanco y negro, contra Libertad.