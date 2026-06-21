Olimpia: Quintana va a Ecuador con la medalla de campeón

Esta es la tercera salida al exterior de Hugo Lorenzo Quintana, la segunda como profesional. El canterano deja un buen ingreso a Olimpia, teniendo en cuenta que el Independiente del Valle del Ecuador adquiere el 50 por ciento de los derechos económicos.

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De momento, los datos de la operación no fueron revelados. Lo cierto es que IDV lleva al volante de 24 años en su mejor momento, con 23 partidos anotados y 3 goles en el semestre, ayudando a la conquista del título del campeonato Apertura 2026 y el paso a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

En su etapa formativa, Quintana militó en Palmeiras, en el 2020. Luego volvió para coleccionar trofeos con el Decano, que a mediados de 2024 lo cedió al Liverpool de Montevideo, con el que se consagró campeón uruguayo.

Pese a su corta edad, el mediocampista ostenta ocho medallas con el más ganador del fútbol paraguayo, de Liga, Copa Paraguay y Supercopa Paraguay, además de la obtenida en Uruguay, en el Apertura 2025.

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Huguito se unirá en breve al plantel de IDV en el que se encuentran los compatriotas Luis Felipe Zárate y Carlos Gabriel “Cocoliso” González.