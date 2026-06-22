Olimpia: Quintana a Ecuador, ¿Insfrán a Emiratos Árabes?

El ecuatoriano Independiente del Valle adquiere el 50 por ciento de los derechos económicos del mediocampista Hugo Lorenzo Quintana, de 24 años.

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De acuerdo a los datos periodísticos, la operación le brindaría a Olimpia un ingreso cercano a los 2.000.000 de dólares, además de seguir contando con un importante activo sobre el jugador que parece no tener techo.

Quintana, formado en la cantera franjeada y con pasado en Palmeiras, como juvenil y Liverpool de Uruguay, como profesional, viene de consagrarse campeón del torneo Apertura 2026 con el Decano de nuestro fútbol, con el que logró ocho trofeos.

El Al-Wahda de Emiratos Árabes Unidos gestiona la contratación del arquero Facundo Insfrán Lirussi (20). El club con sede en Abu Dabi pretende adquirir en 50 por ciento de los derechos económicos de quien fuera integrante de las selecciones menores y que disputó un par de juegos en la Primera de Olimpia.

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La dirigencia franjeada, encabezada por Rodrigo Nogués Bazán, analiza la propuesta, por lo que es altamente probable que el chico encarnaceno compita en la Liga Árabe del Golfo, máxima categoría del balompié emiratí.