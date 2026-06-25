El plantel de Olimpia encuentra calor en la Villa

La Villa Olimpia, situada en la Zona Norte de Fernando de la Mora, a escasos kilómetros de Asunción, alberga las actividades del vigente campeón del fútbol paraguayo.

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De acuerdo al cronograma establecido por el cuerpo técnico, comandado por el argentino Pablo “Vitamina” Sánchez, esta jornada de jueves contempla sesiones a doble turno, la matinal que empezó a las 09:00, y la vespertina que está fijada para las 16:30.

Los entrenamientos de mañana serán en los mismos horarios. El sábado, la práctica será solamente a la mañana, a las 09:00, tras la cual quedarán liberados los jugadores, que igualmente gozarán del domingo libre, para retomar al día siguiente.

Las dos incorporaciones foráneas en este mercado de pases son el atacante argentino Braian Romero (35 años) y el lateral derecho neozelandés Tim Payne (32), quien vendrá al país luego de la participación de su selección en el Mundial 2026.

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Los jugadores de los registros del club que retornaron son Víctor Sebastián Quintana (23), Alexis Cantero (23), Julio Alexis Vargas (21), Pedro Zarza (18) y Paulo Riveros (20). No todos se quedarían en el plantel principal.

Otro que volvió es Javier Domínguez (26), últimamente en el Atlético Tucumán de Argentina, quien volvería a ser cedido.

Las bajas franjeadas son Lucas Morales, Alejandro Silva, Rodrigo Pérez, Aníbal Chalá, Hugo Quintana, Facundo Insfrán, Alan Ledesma, Junior Gamarra y probablemente Tiago Caballero.