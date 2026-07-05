Olimpia confirma continuidad de dos figuras ofensivas

Luego de la obtención del título del torneo Apertura 2026, que le brinda el pasaje a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027, Olimpia va con todo en busca de un trofeo que aún no lo tiene en su vitrina, el de la Copa Sudamericana. Aguarda rival en octavos de final.

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El Decano del fútbol paraguayo aseguró el fin de semana la continuidad de Bernardo Romero Benítez y la de Carlos Sebastián Ferreira.

El desequilibrante Benítez, de 23 años, formado en Guaraní, llegó al gigante del barrio Mariscal López a mediados de 2025, proveniente del brasileño Athletico Paranaense. Registra 23 presentaciones con la casaca franjeada, siendo importante para la obtención de la reciente corona.

Sebas Ferreira (28) es un hijo de la casa, de la cantera franjeada. Retornó en julio de 2025 luego de militar en el Houston Dymano de Estados Unidos.

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El nuevo contrato de Romero Benítez se extiende hasta junio de 2027, mientras que el vínculo de Ferreira es hasta el 31 de diciembre próximo.

La dotación franjeada activa con miras al segundo semestre. En la primera fecha del campeonato Clausura, que arranca el viernes 24 de este mes, Olimpia lidiará con Libertad. El clásico blanco y negro se disputaría el domingo 26, en el Defensores del Chaco.

Por La Gran Conquista, el más ganador de nuestro fútbol aguarda por el vencedor de la eliminatoria entre Vasco da Gama y el Deportivo Independiente Medellín, que se medirán entre el 22 y el 29 del mes en curso.