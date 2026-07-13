Olimpia presentó oficialmente al mundialista neozelandés Tim Payne

El “Decano” tiene su nueva pieza defensiva lista para entrar en acción. Olimpia presentó oficialmente mediante sus redes sociales al defensor neozelandés Tim Payne, cuyo contrato que lo vincula a la entidad decana por 18 meses.

El anuncio en las plataformas del club generó rápida repercusión entre los hinchas. En el posteo, el lateral derecho aparece posando con el presidente de la institución Rodrigo “Coto”, ambos sosteniendo la camiseta con el dorsal número 4, que no tuvo dueño en el primer semestre de la temporada.

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La bienvenida de la institución tuvo un tinte bilingüe para recibir a su flamante incorporación. En los posteos de redes sociales, el club franjeado lo presentó tanto en español como en inglés, presentándolo de la siguiente manera: “Desde el Mundial con Nueva Zelanda, listo para iniciar su viaje con la camiseta del único grande. ¡Welcome, Tim!”.

Desde el Mundial con Nueva Zelanda, listo para iniciar su viaje con la camiseta del único grande.



𝐖𝐞𝐥𝐜𝐨𝐦𝐞, 𝐓𝐢𝐦!



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Fresh off the World Cup with New Zealand, ready to begin his journey in the shirt of the one and only giant.



𝐖𝐞𝐥𝐜𝐨𝐦𝐞, 𝐓𝐢𝐦!



🤍🖤🤍 pic.twitter.com/mWpTC50bNP — Club Olimpia (@elClubOlimpia) July 13, 2026

Desembarco mundialista y exigencia inmediata

El zaguero-lateral neozelandés aterriza en el fútbol paraguayo con el rodaje físico activado. Tras disputar los tres partidos con su selección en la cita ecuménica, el polivalente defensor nacido en Auckland se puso de inmediato bajo las órdenes del argentino Pablo “Vitamina” Sánchez este lunes en Para Uno.

Su llegada a Olimpia —que ya había sido anunciada de forma oficial el pasado 18 de junio— se concreta en el momento justo. Con el ritmo competitivo al máximo, el futbolista llega para sumarse directamente al exigente calendario que se le viene al Decano en este segundo semestre del año, donde tendrá triple frontera competitiva: el torneo Clausura, la Copa Paraguay y los octavos de final de la Copa Sudamericana.