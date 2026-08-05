Alex Franco, baja en Olimpia por dos semanas

Destacado por su gran regularidad en Olimpia, el mediocampista Alex Fernando Franco Zayas, de 25 años, deberá parar como mínimo durante dos semanas por una lesión muscular en el isquiotibial, la parte posterior del muslo.

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De esta manera, el volante lo participará del choque del sábado contra 2 de Mayo, en Pedro Juan Caballero (18:30), ni del jueves 13 contra Vasco da Gama, en el choque de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, a desarrollarse en Río de Janeiro, a las 19:00.

Igualmente, es altamente probable que Franco no esté el domingo 16 contra Ameliano, y que su vuelta se produzca para la revancha contra Vasco, marcada para el jueves 20 en el Defensores del Chaco, a las 19:00.

Franco es natural de Villeta y se inició en la escuela de fútbol del Decano, que entrenaba precisamente en su pujante ciudad industrial.

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Milita en la Primera de Olimpia desde el 2022, con un breve paso en Guaireña en 2023. En total registra 124 partidos en el profesionalismo, con cinco anotaciones, 6.432 minutos acumulados en campo y tres títulos ligueros con el más ganador del fútbol paraguayo.