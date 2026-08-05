Entradas habilitadas para 2 de Mayo vs. Olimpia

Una gran expectativa se genera en el Norte del país con vistas al duelo entre el Sportivo 2 de Mayo y Olimpia, correspondiente a la cuarta fecha del campeonato Clausura 2026.

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El estadio Río Parapití, ubicado en la capital del departamento del Amambay, albergará el espectáculo deportivo sabatino, fijado para las 18:30.

La dirigencia del Gallo norteño habilitó las entradas, que oscilan entre 20.000 y 60.000 guaraníes, entre 17 y 51 reales aproximadamente, para los fronterizos.

Las localidades pueden ser adquiridas tanto de manera online como presencial, siendo numerosos los puntos de venta mediante el convenio entre el club con instituciones financieras de la ciudad.

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El equipo “avícola”, dirigido técnicamente en los papeles por Eduardo Ledesma y en los hechos por Diego Gavilán, llega invicto al choque con dos victorias y un empate, mientras que el Decano viene de golear a Rubio Ñu después de haber perdido en las dos rondas iniciales.

A modo referencial, en el torneo Apertura se dio un empate de 1-1 en el Corral pedrojuanino, mientras que en la segunda rueda, el Decano, a la postre campeón del certamen de la mano de Pablo “Vitamina” Sánchez, se impuso por goleada 4-1.