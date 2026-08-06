Los cambios en el plantel de Olimpia para la Copa Sudamericana

La serie de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Vasco da Gama y Olimpia se abrirá el próximo jueves 13 en el estadio São Januario, en Río de Janeiro, a las 19:00. La revancha está fijada para el jueves 20, en el Defensores del Chaco, en el mismo horario.

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El gigante del barrio Mariscal López efectuó los cambios en su plantel para afrontar los tramos decisivos de La Gran Conquista.

El mundialista lateral derecho neozelandés Tim Payne sustituye al uruguayo Lucas Morales, actualmente en el Sportivo Luqueño, con el dorsal 4.

El lateral izquierdo chileno Esteban Matus, quien aún no debutó con la casaca franjeada, fue inscripto en el #17 en sustitución de Adrián Alcaraz, quien fue transferido al Pachuca de México.

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El centroatacante argentino Braian Romero portará el #31, por Junior Gamarra, quien fue cedido al Sportivo Trinidense.

El volante de contención Víctor Sebastián Quintana, quien regresó al Decano tras militar en el Sportivo Luqueño, portará el #18, en vez del paraguayo-uruguayo Faustino Barone, en tanto que el extremo Pedro Zarza, últimamente en “Triqui”, usará el #23 por el uruguayo Rodrigo Pérez, quien milita en el chileno Unión La Calera.