Subastan la camiseta del debut de Tim Payne y las ofertas ya superan los 20 millones de guaraníes

Una reliquia franjeada en el mercado de coleccionistas

Olimpia puso en marcha ayer una subasta oficial para vender una pieza cargada de significado para su afición: la camiseta utilizada por Tim Payne en su debut, jornada en la que además marcó su primer gol con la franja negra. El anuncio sacudió las redes sociales del club, presentando la iniciativa como una oportunidad única para que la prenda encuentre un dueño especial.

La puja permanecerá abierta durante cuatro días. Según el seguimiento de Olimpistas.com —la plataforma vinculada a la comunidad global de hinchas del club de Para Uno—, la locura desatada en torno al defensor hizo que la oferta más alta escaló al momento de que se publicó este material hasta los 20.600.000 guaraníes, una cifra que ronda los 3.500 dólares.

Tarde soñada: El 5-0 ante Rubio Ñu que disparó la locura

El propio jugador revivió lo que calificó como una “tarde soñada” tras aplastar por 5-0 a Rubio Ñu en la tercera fecha del Torneo Clausura. Para elevar la carga emocional de la subasta, Payne compartió un video firmando la histórica elástica y dejó un mensaje directo al corazón del hincha: aseguró que comprende “perfectamente” lo que significa vestir los colores del Decano y que por eso desea entregarla a “un verdadero olimpista”.

Globalización y estrategia: Mucho más que un refuerzo

Detrás de esta movida comercial se esconde un plan diseñado en las altas esferas de Para Uno. El presidente franjeado, Rodrigo Nogués, había adelantado que la llegada del neozelandés respondía a una firme estrategia para posicionar la marca Olimpia a escala global. Bajo un vínculo contractual de 18 meses —y una cláusula que permite estirar el lazo por un año más—, el club encontró en el defensor una llave perfecta para conectar el rendimiento deportivo con la tracción digital.

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De las canchas mundialistas al calor de la hinchada

La figura del mediático lateral genera furor absoluto. En la previa de los compromisos del Clausura, como el duelo disputado en el Río Parapití ante el Sportivo 2 de Mayo, el defensor se convirtió en imán de autógrafos y selfies con fanáticos enloquecidos. Cabe recordar que el defensor llegó a Para Uno con el cartel de haber disputado el Mundial 2026 con la selección de Nueva Zelanda, potenciando su perfil mediático tras una fuerte campaña impulsada en redes sociales por el creador de contenido argentino Valentín Scarsini.