Vitamina: “No sé lo que se habla en Cerro..., pero no veo crisis”

Olimpia enfrenta a Vasco da Gama el jueves por la Copa Sudamericana 2026. El Decano está enfocado en la ida de los octavos de final, pero no puede ocultar el preocupante mal arranque del semestre: en cuatro fechas disputadas del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay, el campeón perdió 3 encuentros y ganó solamente 1.

Lea más: El titular de Olimpia que fue hospitalizado y es baja contra Vasco

Previo al viaje a Río de Janeiro para medir a Vasco da Gama el jueves en el São Januario, el técnico del Franjeado fue consultado si el equipo está en crisis, en referencia también a Cerro Porteño, que tiene el mismo comienzo. “No sé lo que se habla en Cerro, pero siendo sincero, desde mi lugar no veo ninguna crisis”, manifestó Pablo ‘Vitamina’ Sánchez.

Vitamina y porqué no es una crisis el momento de Olimpia

“No lo entiendo como crisis, si lo entiendo como un mal comienzo, para nada deseado”, aseguró ‘Vitamina’, que aseguró que a pesar de los resultados, “veo desde lo deportivo que el equipo tiene respuesta para ojalá poder revertir esta situación que para usted es una crisis y para nosotros no”.

Olimpia ocupa el noveno lugar de la tabla de posiciones con 3 unidades: está a 7 puntos del líder 2 de Mayo y a 6 de los escoltas Libertad y Sportivo Trinidense, segundo y tercero respectivamente. Luego de visita a Vasco da Gama, los dirigidos por ‘Vitamina’ reciben el domingo a Sportivo Ameliano, a las 18:30, en el Defensores del Chaco.

La tabla de posiciones del torneo Clausura 2026