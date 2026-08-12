Olimpia
12 de agosto de 2026 a la - 15:49

Vitamina: “No sé lo que se habla en Cerro..., pero no veo crisis”

Pablo Sánchez Vitamina en chaqueta negra y pantalones cortos grises, observa a jugadores en un campo de entrenamiento.
El argentino Pablo Vitamina Sánchez, entrenador de Olimpia, en la movilización del plantel en el Centro de Alto Rendimiento de la Villa Olimpia, en Fernando de la Mora, Paraguay.

Pablo ‘Vitamina’ Sánchez hizo referencia al mal comienzo de Olimpia en el semestre.

Por ABC Color

Olimpia enfrenta a Vasco da Gama el jueves por la Copa Sudamericana 2026. El Decano está enfocado en la ida de los octavos de final, pero no puede ocultar el preocupante mal arranque del semestre: en cuatro fechas disputadas del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay, el campeón perdió 3 encuentros y ganó solamente 1.

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Previo al viaje a Río de Janeiro para medir a Vasco da Gama el jueves en el São Januario, el técnico del Franjeado fue consultado si el equipo está en crisis, en referencia también a Cerro Porteño, que tiene el mismo comienzo. “No sé lo que se habla en Cerro, pero siendo sincero, desde mi lugar no veo ninguna crisis”, manifestó Pablo ‘Vitamina’ Sánchez.

Pablo Sánchez Vitamina con chaqueta negra, sosteniendo un silbato, rodeado de jugadores en un campo de entrenamiento.
El argentino Pablo 'Vitamina' Sánchez, entrenador de Olimpia, en el entrenamiento del plantel en el Centro de Alto Rendimiento de la Villa Olimpia, en Fernando de la Mora, Paraguay.

Vitamina y porqué no es una crisis el momento de Olimpia

“No lo entiendo como crisis, si lo entiendo como un mal comienzo, para nada deseado”, aseguró ‘Vitamina’, que aseguró que a pesar de los resultados, “veo desde lo deportivo que el equipo tiene respuesta para ojalá poder revertir esta situación que para usted es una crisis y para nosotros no”.

Olimpia ocupa el noveno lugar de la tabla de posiciones con 3 unidades: está a 7 puntos del líder 2 de Mayo y a 6 de los escoltas Libertad y Sportivo Trinidense, segundo y tercero respectivamente. Luego de visita a Vasco da Gama, los dirigidos por ‘Vitamina’ reciben el domingo a Sportivo Ameliano, a las 18:30, en el Defensores del Chaco.

La tabla de posiciones del torneo Clausura 2026

Gráfico con la tabla de posiciones del Clausura 2026, destacando puntajes de equipos como Libertad y Olimpia, en colores azul y blanco.
La tabla de posiciones del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay.