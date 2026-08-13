Vitamina Sánchez: “El gran objetivo era dejar la llave abierta, y hoy la llave está abierta”

El estratega argentino abordó el planteamiento táctico, las dificultades de la previa y la mentalidad con la que el plantel encaró el compromiso en el estadio São Januário. Al desmenuzar el desarrollo del juego y compararlo con el antecedente de la fase de grupos, el técnico señaló la importancia de corregir despistes ante rivales de jerarquía.

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Recordando el precedente previo frente al mismo rival en el certamen, el entrenador explicó la charla que mantuvo con sus dirigidos: “Si recordamos el partido que jugamos en la fase de grupo contra Vasco, fue bastante parecido. Yo dije antes del partido —y lo que hablamos con los jugadores— que ese día, ustedes lo recordarán, el equipo no había jugado mal; sí tuvimos un resultado que quedó feo, que fue ese 3 a 0, pero si repasamos aquel partido, nos quedó muy, muy fresquito que jugamos muy mal el final del primer tiempo y el principio del segundo tiempo. ¿Qué les quería decir yo con esto a los jugadores? Con jugadores brasileros de jerarquía, en donde te descuidas, te pasa lo que nos pasó en aquel momento”.

Explicando la estrategia adoptada para neutralizar al conjunto local y el sacrificio colectivo que debió realizar el equipo, destacó el carácter del plantel: “Entonces, hoy teníamos que achicar el margen de error, saber que se iban a venir con todo a jugar su posibilidad en su casa. Y a nosotros obviamente nos hubiera gustado tomar más tiempo la pelota, poder administrar el partido de otra manera, pero bueno, se decantó así y el equipo mostró que tiene garra, que tiene coraje; defendió muy bien cada pelota, cada duelo. Sí nos costó después tener la pelota, pero bueno, siempre uno quiere ganar, pero el gran objetivo era dejar la llave abierta. Y hoy la llave está abierta, así que bueno, esto se define en siete días más y a jugar nuevamente con mucha valentía en Asunción”.

Haciendo mención a las dificultades de última hora que debió sortear el cuerpo técnico en el armado del once inicial, valoró la respuesta de los futbolistas: “Es bueno resaltar eso que se me escapó en el análisis inicial, que tiene que ver con que tuvimos dificultades. Ustedes saben que no lo tenemos bien a Richard Sánchez, Juan Fernando Alfaro se enfermó la madrugada previa al viaje, tuvimos que poner a Richard ”Cachorro" Sánchez, que si bien confiamos en su jerarquía, hacía mucho que no jugaba en esa posición y lo hicieron muy bien”.

Detallando el libreto defensivo implementado para ahogar las virtudes ofensivas del rival de turno, concluyó: “Yo creo que estuvimos muy bien en no dejarles espacio en la zona donde son peligrosos, que es el ancho de área y que jueguen en la línea entre mediocampistas y defensores, entonces no les quedaba otra que terminar las jugadas por fuera. Después, obviamente, cuando llevaban la pelota a las bandas y ya en zona avanzada, había que tener mucho cuidado que no centren cómodos y obviamente ajustar las marcas en el área, trabajo que hicimos de manera correcta”.

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Todo se define en Asunción

El boleto a los cuartos de final del certamen continental —fase en la que aguarda agazapado el ganador del cruce entre River Plate e Independiente Santa Fe de Bogotá— se pondrá en juego el próximo jueves 20 de agosto, a partir de las 19:00, en un partido de vuelta donde el calor de la afición local promete hacer estallar el estadio Defensores del Chaco, donde el franjeado nuevamente ejercerá la localía.