Gastón Olveira integra el once ideal de los octavos de la Sudamericana

La Copa Sudamericana volvió a dejar en evidencia que las grandes series se definen en las áreas. Tras el empate sin goles en Río de Janeiro, Gastón Olveira fue consagrado como el arquero del equipo ideal del torneo, consolidándose como el único representante paraguayo en este prestigioso once seleccionado por especialistas de la Conmebol.

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La paridad sin goles ante Vasco da Gama en condición de visitante no fue casualidad. El capitán de Olimpia se erigió como la gran muralla del Decano en el momento más delicado del encuentro, firmando una primera mitad de alta exigencia con cuatro atajadas providenciales que evitaron la caída de su arco y permitieron rescatar un valioso resultado en e estadio São Januário de Río de Janeiro, en una llave de eliminación directa.

Con el arco en cero y la serie completamente abierta, el conjunto franjeado ya palpita el duelo de vuelta, que se disputará este jueves a las 19:00 en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción. El reconocimiento al uruguayo nacionalizado paraguayo no hace más que ratificar el porqué porta el brazalete de capitán y su peso en el equipo: no solo fue la gran figura en tierras brasileñas, sino el pilar estructural sobre el cual el Franjeado construyó la ilusión de abrochar la clasificación a la siguiente fase ante su gente.