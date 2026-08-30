Llegó el último refuerzo de Olimpia: Gabriel Ávalos

Gabriel Ávalos aterrizó esta mañana en Asunción para firmar en la próximas horas con Olimpia. El futbolista paraguayo es el último refuerzo del Decano: llega procedente de Independiente de Avellaneda, que incluyó a Facundo Zabala en la negociación por el delantero de 35 años. “Es algo muy lindo para mí, es un sueño también que tenía”, expresó el jugador a los medios en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.

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La llegada de Ávalos al Rey de Copas significó la rescisión de contrato con el club argentino y la reducción de deudas por el pase de Zabala. “El acuerdo contempla la rescisión anticipada del vínculo que el delantero paraguayo mantenía con el Club Atlético Independiente y establece, además, una reducción de las deudas que nuestra institución mantenía con Olimpia por la adquisición del futbolista Facundo Zabala”, informó el Rojo de Avellaneda.

SUEÑO CUMPLIDO ⭐



⚪️⚫️Gabriel Ávalos, nuevo refuerzo de Olimpia, no ocultó su emoción tras concretarse su incorporación al equipo paraguayo.



“Para mí es un sueño que siempre tenía en mente. Se dio a última hora, pero estoy muy contento”, expresó el delantero.



Ávalos llega en… pic.twitter.com/TZxzW3rDiG — ABC Deportes (@ABCDeportes) August 30, 2026

¿Cuánto costó el traspaso de Gabriel Ávalos a Olimpia?

“En ese marco, se incluye la cancelación total de la tercera cuota y de un porcentaje de la cuarta y última cuota correspondiente a la transferencia de Zabala, así como también compromisos futuros que el Club mantenía con el propio Ávalos, alcanzando una suma total de USD 950.000 por todo concepto”, añadió la institución, que reveló que el monto total de la operación Olimpia-Independiente por Ávalos es de US$ 950.000.

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