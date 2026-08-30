ABC Motor
30 de agosto de 2026 a la - 10:28

Rally del Paraguay 2026 en vivo: Sami Pajari, a tres pruebas del triunfo

La Etapa 3 consagra al ganador del Rally del Paraguay 2026. Seguilo en vivo por ABC.

Por Darío Ibarra

El Rally del Paraguay disputa la Etapa 3: cinco pruebas especiales definen la carrera. Sami Pajari lidera en la clasificación general y Diego Domínguez Bejarano en la WRC2.

Rally del Paraguay 2026 en vivo

10:15 La clasificación del Súper Domingo del Rally del Paraguay 2026

  1. Sébastien Ogier
  2. Thierry Neuville +0,5
  3. Oliver Solberg +3,7
  4. Adrien Fourmaux +7,3
  5. Takamoto Katsuta +9,1

10:10 La SS20 arranca a las 10:51 en Artigas Oeste

La prueba especial 20, la antepenúltima del Rally del Paraguay, comienza a las 10:51. El tramo de Artigas Oeste tiene 6,67 kilómetros.

09:30 El Top 3 de la clasificación de la WRC2

  1. Diego Domínguez Bejarano
  2. Gus Greensmith +24.7
  3. Fau Zaldívar +2:48.7

09:15 La clasificación general del Rally del Paraguay hasta la SS19

  1. Sami Pajari
  2. Hayden Paddon +23.2
  3. Adrien Fourmaux +49.5
  4. Elfyn Evans +52.6
  5. Oliver Solberg +3:12
  6. Joshua Mcerlean +04.07.7
  7. Jon Armstrong +6:46.8
  8. Diego Domínguez Bejarano +7:13
  9. Gus Greensmith +7:37.7
  10. Alejandro Galanti +10:01.7

08:30 La clasificación del Súper Domingo del Rally del Paraguay 2026

  1. Sébastien Ogier
  2. Thierry Neuville +0.4
  3. Takamoto Katsuta +9.1
  4. Oiver Solberg +5.1
  5. Adrien Fourmaux +7.4

08:00 El Top 3 de la clasificación de la WRC2

  1. Diego Domínguez Bejarano
  2. Gus Greensmith +30.2
  3. Fau Zaldívar +1:13.6

07:50 La clasificación general del Rally del Paraguay hasta la SS18

  1. Sami Pajari
  2. Hayden Paddon +21.5
  3. Adrien Fourmaux +52.9
  4. Elfyn Evans +54.5
  5. Oliver Solberg +3:16.7
  6. Joshua Mcerlean +3:33.2
  7. Diego Domínguez Bejarano +6:37.5
  8. Jon Armstrong +6:37.6
  9. Gus Greensmith +6:07.7
  10. Fau Zaldívar +7:51.1

07:05 Comienza la Etapa 3 del Rally del Paraguay 2026

La Etapa 3 del Rally del Paraguay 2026 está en marcha en los 10,26 kilómetros de Encarnación.

07:00 Sami Pajari es el líder del Rally del Paraguay 2026

Sami Pajari cerró la Etapa 2 en la punta de la clasificación general y está cinco especiales del triunfo en el Rally del Paraguay 2026.

El Toyota GR Yaris Rally1 del piloto finlandés Sami Pajari en la Etapa 2 del Rally del Paraguay, la undécima fecha del MundiaEl Toyota GR Yaris Rally1 del piloto finlandés Sami Pajari en la Etapa 2 del Rally del Paraguay, la undécima fecha del Mundial de Rally 2026 en los tramos del Departamento de Itapúa, Paraguay.l de Rally 2026 en los tramos de Hohenau, Departamento de Itapúa, Paraguay.
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