Rally del Paraguay 2026 en vivo: Sami Pajari, a tres pruebas del triunfo

El Rally del Paraguay disputa la Etapa 3: cinco pruebas especiales definen la carrera. Sami Pajari lidera en la clasificación general y Diego Domínguez Bejarano en la WRC2.

Rally del Paraguay 2026 en vivo

10:15 La clasificación del Súper Domingo del Rally del Paraguay 2026

Sébastien Ogier Thierry Neuville +0,5 Oliver Solberg +3,7 Adrien Fourmaux +7,3 Takamoto Katsuta +9,1

10:10 La SS20 arranca a las 10:51 en Artigas Oeste

La prueba especial 20, la antepenúltima del Rally del Paraguay, comienza a las 10:51. El tramo de Artigas Oeste tiene 6,67 kilómetros.

09:30 El Top 3 de la clasificación de la WRC2

Diego Domínguez Bejarano Gus Greensmith +24.7 Fau Zaldívar +2:48.7

09:15 La clasificación general del Rally del Paraguay hasta la SS19

Sami Pajari Hayden Paddon +23.2 Adrien Fourmaux +49.5 Elfyn Evans +52.6 Oliver Solberg +3:12 Joshua Mcerlean +04.07.7 Jon Armstrong +6:46.8 Diego Domínguez Bejarano +7:13 Gus Greensmith +7:37.7 Alejandro Galanti +10:01.7

08:30 La clasificación del Súper Domingo del Rally del Paraguay 2026

Sébastien Ogier Thierry Neuville +0.4 Takamoto Katsuta +9.1 Oiver Solberg +5.1 Adrien Fourmaux +7.4

08:00 El Top 3 de la clasificación de la WRC2

Diego Domínguez Bejarano Gus Greensmith +30.2 Fau Zaldívar +1:13.6

07:50 La clasificación general del Rally del Paraguay hasta la SS18

Sami Pajari Hayden Paddon +21.5 Adrien Fourmaux +52.9 Elfyn Evans +54.5 Oliver Solberg +3:16.7 Joshua Mcerlean +3:33.2 Diego Domínguez Bejarano +6:37.5 Jon Armstrong +6:37.6 Gus Greensmith +6:07.7 Fau Zaldívar +7:51.1

07:05 Comienza la Etapa 3 del Rally del Paraguay 2026

La Etapa 3 del Rally del Paraguay 2026 está en marcha en los 10,26 kilómetros de Encarnación.

07:00 Sami Pajari es el líder del Rally del Paraguay 2026

Sami Pajari cerró la Etapa 2 en la punta de la clasificación general y está cinco especiales del triunfo en el Rally del Paraguay 2026.