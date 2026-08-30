Rally del Paraguay 2026 en vivo: Sami Pajari, a tres pruebas del triunfo

El Rally del Paraguay disputa la Etapa 3: cinco pruebas especiales definen la carrera. Sami Pajari lidera en la clasificación general y Diego Domínguez Bejarano en la WRC2.
Rally del Paraguay 2026 en vivo
10:15 La clasificación del Súper Domingo del Rally del Paraguay 2026
- Sébastien Ogier
- Thierry Neuville +0,5
- Oliver Solberg +3,7
- Adrien Fourmaux +7,3
- Takamoto Katsuta +9,1
10:10 La SS20 arranca a las 10:51 en Artigas Oeste
La prueba especial 20, la antepenúltima del Rally del Paraguay, comienza a las 10:51. El tramo de Artigas Oeste tiene 6,67 kilómetros.
09:30 El Top 3 de la clasificación de la WRC2
- Diego Domínguez Bejarano
- Gus Greensmith +24.7
- Fau Zaldívar +2:48.7
09:15 La clasificación general del Rally del Paraguay hasta la SS19
- Sami Pajari
- Hayden Paddon +23.2
- Adrien Fourmaux +49.5
- Elfyn Evans +52.6
- Oliver Solberg +3:12
- Joshua Mcerlean +04.07.7
- Jon Armstrong +6:46.8
- Diego Domínguez Bejarano +7:13
- Gus Greensmith +7:37.7
- Alejandro Galanti +10:01.7
08:30 La clasificación del Súper Domingo del Rally del Paraguay 2026
- Sébastien Ogier
- Thierry Neuville +0.4
- Takamoto Katsuta +9.1
- Oiver Solberg +5.1
- Adrien Fourmaux +7.4
08:00 El Top 3 de la clasificación de la WRC2
- Diego Domínguez Bejarano
- Gus Greensmith +30.2
- Fau Zaldívar +1:13.6
07:50 La clasificación general del Rally del Paraguay hasta la SS18
- Sami Pajari
- Hayden Paddon +21.5
- Adrien Fourmaux +52.9
- Elfyn Evans +54.5
- Oliver Solberg +3:16.7
- Joshua Mcerlean +3:33.2
- Diego Domínguez Bejarano +6:37.5
- Jon Armstrong +6:37.6
- Gus Greensmith +6:07.7
- Fau Zaldívar +7:51.1
07:05 Comienza la Etapa 3 del Rally del Paraguay 2026
La Etapa 3 del Rally del Paraguay 2026 está en marcha en los 10,26 kilómetros de Encarnación.
07:00 Sami Pajari es el líder del Rally del Paraguay 2026
Sami Pajari cerró la Etapa 2 en la punta de la clasificación general y está cinco especiales del triunfo en el Rally del Paraguay 2026.